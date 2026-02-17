U Tuzli je danas održan stručni seminar o oduzimanju nezakonito stečene imovine u Bosni i Hercegovini, s ciljem jačanja finansijskih istraga i efikasnije primjene postojećih zakona. Predstavnici pravosuđa, policijskih agencija i međunarodnih organizacija razgovarali su o rezultatima, ali i problemima u praksi, te najavljenim izmjenama zakonskog okvira.

Seminar u Tuzli: Oduzimanje nelegalne imovine ključ borbe protiv kriminala

Seminar o oduzimanju nezakonito stečene imovine okupio je tužioce, sudije i policijske službenike iz više institucija. Organizator je Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, uz podršku međunarodnih partnera. Fokus je stavljen na finansijske istrage kao ključni alat u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i na upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta u sudskim postupcima.

„Trenutno agencija raspolaže sa preko 60 miliona KM tako oduzete imovine. Tu nije samo novac, tu su i nekretnine, motorna vozila, privredna društva, razna imovina je tu i zaista se radi na tome, ali naravno nije dovoljno i uvijek može više, tako da ove edukacije, odnosno radionice ili obuke pokazuju da zaista nakon njih dolazimo do još većih rezultata”, kazala je Maja Bjelan Karčić, Šefica odsjeka za upravljanje i preuzimanje privrednih društava.

Iako su iznosi oduzete imovine višemilionski, tužioci upozoravaju da rezultati još nisu na nivou stvarnog obima kriminala. Kako je istaknuto na seminaru, finansijske istrage pokazuju puni efekat tek kada se imovina prepozna i blokira u ranoj fazi postupka, jer se tada direktno udara na motiv za činjenje krivičnih djela.

„Intencija svih onih koje vrše krivična djela, pogotovo kad je imovinski aspekt u pitanju, jeste da stiču imovinsku korist. Ako im oduzmedite tu imovinsku korist, onda više nemaju motiva da čine krivična djela. Naše je, u ranoj fazi istrage, što je moguće ranije, da detektujemo tu imovinu na određen način shodno odredbi ovog zakona da je osiguramo, damo agenciji na privremeno upravljanje, a onda po okončanju krivičnog postupka da se ta imovena trajno oduzme i na kraju intencija je dalje da se vrati onim organizacijama, institucijama od kojih je to ili oduzeto ili da se da nekim drugim na raspolaganje”, pojasnio je Ćazim Serhatlić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Desetogodišnja primjena zakona, prema ocjenama struke, pokazala je i njegove slabe tačke. Na terenu se najviše problema javlja kod upravljanja privremeno oduzetom imovinom, gdje dugotrajni postupci i neprecizne procedure dovode do pada vrijednosti zaplijenjenih sredstava. Upravo zbog toga pripremljene su izmjene propisa koje bi trebale omogućiti fleksibilnije postupanje i bolje očuvanje oduzete imovine.

„Privremeno oduzeta motorna vozila stoje po deset godina u skladištu. Nama zakon omogućava da ih prodajemo, ali je vrlo teško njih registrovati, vrlo teško je naći kupca za takva motorna vozila, onda agenciji nije praksa da prodaje privremeno oduzeta motorna vozila. Jedan od prijedloga zakona je da idemo i u prodaju kako bi se sačuvala vrijednost imovine. Agencija u svom samom postojanju, jeste očuvanje vrijednosti oduzete imovine, bila ona trajno ili prevremeno oduzeta“, rekla je Maja Bjelan Karčić.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona poručuju da policijske strukture sve češće uključuju finansijske istrage u ranim fazama predmeta, te da je saradnja s tužilaštvom i agencijama za upravljanje oduzetom imovinom podignuta na viši nivo. Potpisat će se o saradnji između Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Dokument treba da formalizuje dosadašnju saradnju i preciznije uredi postupanje u finansijskim istragama, posebno u dijelu oduzimanja i čuvanja nezakonito stečene imovine.

„To znači da će Uprava policije vezano za sve pojedinačne radnje koje preduzima po zakonu o oduzimanju nelegalno stečene imovine i federalna agencija podržati se na jedan određeni način asistencijama što je jedna od nadležnosti Uprave policije. Pružit će svu moguću podršku u smislu materialnotehnčkih sredstava i ljudstva“, izjavila je Adnana Sprečić, glasnogovornica Uprave policije MUP-a TK.

Naglašavaju i da će dodatne obuke i zakonske izmjene omogućiti brže otkrivanje i osiguranje nezakonito stečene imovine. Organizatori najavljuju nastavak ciklusa stručnih obuka i radionica širom Federacije, s ciljem ujednačavanja prakse i efikasnijeg oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelima.