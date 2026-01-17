Američko tužilaštvo traži doživotnu kaznu za osuđenog zbog pokušaja atentata na Trumpa

Foto: EPA - EFE David Maxwell

Američki savezni tužioci traže doživotnu kaznu zatvora za Ryana Routha, osuđenog za pokušaj atentata na predsjednika Donalda Trumpa tokom incidenta 2024. godine na Trumpovom golf terenu u West Palm Beachu na Floridi.

U memorandumu o izricanju presude podnesenom u petak prije njegovog saslušanja u februaru, tužioci su rekli da je Routh (59) mjesecima “mukotrpno planirao” i ponovio odlučnost nakon neuspjelog pokušaja atentata Thomasa Crooksa u Butleru, Pennsylvania, u julu 2024. godine, prenosi TRT Balkan.

“Routhova kriminalna djela na golf terenu nisu bila improvizovana”, navodi se u memorandumu, dodajući da je nastojao “postići ono što Crooks nije uspio završiti”.
Routh je proglašen krivim u septembru nakon što ga je agent Tajne službe uočio kako cilja napunjenom SKS puškom iz snajperskog skrovišta blizu šeste rupe prije nego što su ispaljeni hici.

Tužioci su rekli da nije pokazao kajanje, tvrdeći da “ništa kod Routha ne ublažava potrebu za doživotnom zatvorskom kaznom”

