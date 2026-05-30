Trump najavio konačnu odluku o produženju primirja s Iranom

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će uskoro donijeti odluku o predloženom sporazumu kojim bi bilo produženo primirje s Iranom, iako se čini da između Washingtona i Teherana i dalje postoje značajna neslaganja o pitanjima koja su bila ključna za sukob.

Trump je u petak ujutro rekao da će sazvati sastanak u sigurnoj sobi Bijele kuće, kako bi donio “konačnu odluku” o prijedlogu. Prema dostupnim informacijama, prijedlogom bi primirje s početka aprila bilo produženo za još 60 dana, čime bi pregovarači dobili dodatno vrijeme za postizanje trajnog završetka rata.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je sastanak u Situacijskoj sobi trajao oko dva sata, ali nije precizirao da li je Trump tokom sastanka donio konačnu odluku.

“Predsjednik Trump će sklopiti samo sporazum koji je dobar za Ameriku i ispunjava njegove crvene linije. Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje”, rekao je zvaničnik.

Visoki iranski izvor, kako prenose strane novinske agencije, izjavio je da je sporazum blizu, ali da još nije odobren.

Ipak, Trump je istovremeno poručio da će Iran morati prekinuti pritisak na Hormuški moreuz i demontirati svoje kapacitete za proizvodnju nuklearnog oružja. Riječ je o dva uslova na koja Teheran do sada nije pristao.

“Iran se mora složiti da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Hormuški moreuz mora biti odmah otvoren, bez cestarina, za neograničen brodski promet u oba smjera”, rekao je Trump, dodajući da će SAD “iskopati” nuklearni materijal.

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na izvore, objavila je da Trumpovi komentari predstavljaju “pokušaj prikazivanja izmišljene pobjede”.

Visoki iranski izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, rekao je da potencijalni sporazum ne uključuje pitanja povezana s nuklearnim oružjem.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei izjavio je za državnu televiziju da o upravljanju Hormuškim moreuzom moraju odlučivati Iran i Oman.