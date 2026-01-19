Slučaj Milkunić: Sud BiH vratio optužnicu, Tužilaštvo je povuklo

Povodom medijskih objava od 30.12.2025. godine o navodnoj optužnici protiv Dejana Milkunića, bivšeg direktora Srednje muzičke škole „Čestmir Mirko Dušek“ u Tuzli, objavljeno je saopštenje advokata u kojem se iznose, kako se navodi, tačne informacije o ishodu postupka. U saopštenju se navodi da je Sud BiH optužnicu vratio zbog formalno-pravnih manjkavosti, nakon čega je tužilac optužnicu povukao i postupak je obustavljen.

“Povodom medijskih objava od 30.12.2025. godine, u kojima je javnost obaviještena da je protiv Milkunic Dejana, bivšeg direktora Srednje muzičke škole “Čestmir Mirko Dušek” u Tuzli, od strane Tužilaštva Bosne i Hercegovine podignuta optužnica zbog nedoličnog ponašanja prema učenicima i nastavnicima škole, smatramo neophodnim da javnosti iznesemo tačne informacije o ishodu tog postupka.

Nakon što je optužnica dostavljena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, Sud je istu vratio Tužilaštvu zbog formalno – pravnih manjkavosti, budući da u opisu radnji nisu bila sadržana zakonska obilježja krivičnog djela koje se osumnjičenom stavljalo na teret. Nakon vraćanja optužnice na uređenje, postupajući tužilac je donio odluku o povlačenju optužnice, te je u konkretnom slučaju obustavljen krivični postupak.

Slijedom toga, ovim putem želimo ukazati javnosti da je krivični postupak obustavljen i prije potvrđivanja optužnice i to njenim povlačenjem od samog nadležnog tužilaštva, međutim uprkos tome u javnosti je objavljena informacija o njenom podizanju, što je dugogodišnja praksa Tužilaštva BiH pred kraj kalendarske godine, prije bilo kakve odluke Suda o sudbini takve optužnice. Sve navedeno rezultiralo je intenzivnim i senzacionalističkim medijskim izvještavanjem uz objavljivanje njegovog punog identiteta i fotografija, što je proizvelo ozbiljne posljedice po ugled, profesionalni integritet i privatni život Milkunic Dejana.

Imajući u vidu težinu posljedica koje ovakve objave mogu imati, profesionalno i odgovorno bi bilo da se javnost i mediji obavještavaju nakon što Sud zauzme stav o optužnici, a ne u fazi kada njen ishod nije poznat.

Takođe ističemo da su protiv imenovanog vođeni i disciplinski postupci, koji su okončani bez utvrđivanja bilo kakve odgovornosti, odnosno bez oglašavanja krivim za bilo kakva postupanja suprotna zakonu ili važećim propisima.

U interesu zaštite presumpcije nevinosti i osnovnih ljudskih prava, smatramo važnim da javnost bude upoznata sa potpunim i tačnim činjenicama”, saopšteno je.