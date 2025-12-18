Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaide Razić Halilović, šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice Upravnog odbora, zbog osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, a Bakalović i za produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Osumnjičenima se između ostalog na teret stavlja da su u vremenskom periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi „Dom penzionera“ Tuzla, svjesno propustili da organizuju i provode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, a koji propusti su imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te kada je izbio požar u sobi jednog od korisnika 4. novembra 2025. godine, pouzrokovana je smrt većeg broja korisnika, a povrijeđeno više od 50 osoba.

Pritvor prema osumnjičenima je određen zbog postojanja razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice, činjenice da je mjesto izvršenja javna ustanova koja je od posebnog društvenog značaja, a u kojoj je bilo smješteno oko 180 starih osoba, kao i zbog velikog interesa javnosti, a iz razloga uznemirenosti izazvanom događajem i posljedicama istog i jer bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.