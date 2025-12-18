Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Jasmina Ibrahimović

Kantonalni sud u Tuzli, po sudiji za prethodni postupak, u krivičnom predmetu protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaide Razić Halilović, šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice Upravnog odbora, zbog osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, a Bakalović i za produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim je osumnjičenima određen pritvor u trajanju od mjesec dana.

Osumnjičenima se između ostalog na teret stavlja da su u vremenskom periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi „Dom penzionera“ Tuzla, svjesno propustili da organizuju i provode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, a koji propusti su imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te kada je izbio požar u sobi jednog od korisnika 4. novembra 2025. godine, pouzrokovana je smrt većeg broja korisnika, a povrijeđeno više od 50 osoba.

Pritvor prema osumnjičenima je određen zbog postojanja razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice, činjenice da je mjesto izvršenja javna ustanova koja je od posebnog društvenog značaja, a u kojoj je bilo smješteno oko 180 starih osoba, kao i zbog velikog interesa javnosti, a iz razloga uznemirenosti izazvanom događajem i posljedicama istog i jer bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Istaknuto

Vijeće ministara BiH odobrilo 700 000 KM za sanaciju posljedica požara...

Istaknuto

Istraga protiv bivšeg direktora i pomoćnice Doma penzionera Tuzla, osumnjičeni za...

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe u vezi s požarom u Domu penzionera u...

Vijesti

Veliki požar u Beogradu na Adi Ciganliji: Izgorjelo više kuća

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 18. decembar

Istaknuto

Prijetnje poput onih u školama u TK poslane i u nekoliko drugih zemalja

Tuzla i TK

Održan sastanak zvaničnika Ambasade SAD sa glavnim tužiocem TK

Istaknuto

Međunarodni aerodrom Tuzla raspisao oglas za prijem radnika

Tuzla i TK

Tuzla na mapi zelenih evropskih gradova: Prvi grad izvan EU u Green City Accordu

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]