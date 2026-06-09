Predložen pritvor za Hamida Taletovića zbog ubistva i dva pokušaja ubistva u Banovićima

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu Tuzla određivanje mjere pritvora za Hamida Taletovića iz Banovića zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo na okrutan način, dva pokušaja ubistva i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Taletović je osumnjičen da je u jutarnjim satima 7. juna 2026. godine u naselju Čifluk, na području Banovića, usmrtio pedesetčetverogodišnjeg komšiju N. Ć., dok je oštećeni kosio na parceli.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni je pucao iz automatske puške prema N. Ć., ranio ga, a potom mu prišao i usmrtio ga, nanijevši mu više povreda.

Tužilaštvo navodi da je Taletović zatim pucao i prema bratu i supruzi ubijenog, koji su bili u blizini i pokušavali mu pomoći. Četrdesetsedmogodišnja A. Ć. tom prilikom zadobila je teške tjelesne povrede.

Nakon pucnjave osumnjičeni je pobjegao u pravcu Banovića, ali su ga policijski službenici Policijske uprave Banovići pronašli i lišili slobode odmah nakon počinjenih krivičnih djela.

Uviđaj na mjestu događaja obavili su dežurni tužilac i istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Osumnjičeni je nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac donio je naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičenog.

Istražne radnje i potrebna vještačenja su u toku.