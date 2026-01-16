Produžen pritvor Mirsadu Bakaloviću i Zinaidi Razić Halilović

Jasmina Ibrahimović

Kantonalni sud u Tuzli, u krivičnom predmetu protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora Doma penzionera Tuzla i Zinaide Razić Halilović, šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice Upravnog odbora, zbog osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, a Bakalović i za produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja, odlučujući o prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, donio je rješenje kojim se prema osumnjičenima produžava pritvor za mjesec dana, tako da isti može trajati do 14.02.2026. godine ili do drugačije odluke suda.

Sud je osumnjičenima produžio pritvor u trajanju od po jedan mjesec, a s obzirom da je našao da je navedeni period dovoljan da se preduzmu potrebne radnje u cilju okončanja istrage.

Pritvor prema osumnjičenima je produžen zbog postojanja razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka d) Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno zbog postojanja vanrednih okolnosti, jer se radi o posebno teškom krivičnom djelu s obzirom na posljedice, činjenice da je mjesto izvršenja javna ustanova koja je od posebnog društvenog značaja, a u kojoj je bilo smješteno oko 180 starih osoba, kao i zbog uznemirenosti izazvanom događajem i posljedicama istog, a cijeneći veliki interes javnosti i jer bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Zatraženo produženje pritvora za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Istaknuto

Određen pritvor za Mirsada Bakalovića i Zinaidu Razić Halilović

Tuzla i TK

Predložen pritvor za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Istaknuto

Vijeće ministara BiH odobrilo 700 000 KM za sanaciju posljedica požara...

Istaknuto

Istraga protiv bivšeg direktora i pomoćnice Doma penzionera Tuzla, osumnjičeni za...

Istaknuto

Uhapšene dvije osobe u vezi s požarom u Domu penzionera u...

Vijesti

Čaršijska džamija u Tuzli: Obilježeni Lejletul Miradž i Dan vakifa uz snažne poruke vjere i zajedništva

BiH

Elektroprivreda BiH: Tokom snježnih nepogoda otklonjeno više od 2.300 kvarova na elektro mreži

Tuzla i TK

Premijer Halilagić obrazložio postupanje Vlade TK prema štrajkačima u pravosuđu

Vijesti

Osigurano 600.000 KM za ponovljene izbore u Republici Srpskoj

BiH

Izmjene pravilnika u BHANSA-i, uvode plaćanje po učinku

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]