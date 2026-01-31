Mirsad Bakalović i Zinaida Razić Hamidović pušteni iz pritvora

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za produženje pritvora Mirsadu Bakaloviću, bivšem direktoru Doma penzionera Tuzla, i Zinaidi Razić Halilović, šefici Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članici Upravnog odbora, te su osumnjičeni pušteni na slobodu.

Protiv njih se vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da su kao saučesnici počinili krivično djelo Teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi sa krivičnim djelom Izazivanje opšte opasnosti, dok se Bakaloviću na teret stavlja i produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Kako je saopćeno iz Kantonalnog suda u Tuzli, sud je odlučivao o prijedlogu Tužilaštva za produženje pritvora, ali je nakon razmatranja svih okolnosti donio odluku da se prijedlog odbije.

„Vijeće ovog suda je odbilo prijedlog Kantonalnog tužilaštva da se osumnjičenima produži mjera pritvora iz zakonskog osnova propisanog odredbom člana 146. stav 1. tačka d) ZKP FBiH, te su osumnjičeni pušteni na slobodu“, navodi se u rješenju.

Podsjećamo, rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli od 14. januara 2026. godine osumnjičenima je bio produžen pritvor za mjesec dana. Nakon djelimičnog uvažavanja žalbe kantonalnih tužiteljica i branilaca osumnjičenih, Vrhovni sud Federacije BiH ukinuo je to rješenje i predmet vratio Kantonalnom sudu u Tuzli na ponovno odlučivanje.

Postupajući po uputama Vrhovnog suda FBiH, sudsko vijeće je analiziralo dokaze prikupljene tokom istrage, prijedlog Tužilaštva, kao i izjašnjenja branilaca i osumnjičenih, nakon čega je donesena nova odluka.

Sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret, ali da nisu dostavljeni dokazi koji bi potvrdili postojanje opasnosti od narušavanja javnog reda ukoliko se osumnjičeni brane sa slobode.

„Sudsko vijeće je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni počinili krivična djela koja im se naredbom o provođenju istrage stavljaju na teret i da je riječ o posebno teškom krivičnom djelu počinjenom u vanrednim okolnostima s obzirom na posljedice, ali da ovom sudu nisu ponuđeni dokazi iz kojih bi se moglo utvrditi da i dalje postoji opasnost da bi puštanje na slobodu osumnjičenih rezultiralo narušavanjem javnog reda“, saopćeno je iz suda.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona će protiv ovog rješenja podnijeti žalbu Vrhovnom sudu Federacije BiH, kazali su iz tužilaštva.