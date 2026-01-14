Zatraženo produženje pritvora za Mirsada Bakalovića i njegovu pomoćnicu

Arnela Šiljković - Bojić

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu u Tuzli produženje pritvora bivšem direktoru Doma penzionera Tuzla Mirsadu Bakaloviću i njegovoj saradnici, šefici Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opće poslove i članici Upravnog odbora Zinaidi Razić-Halilović. Predloženo je da pritvor bude produžen za još dva mjeseca.

Bakalović i Razić-Halilović osumnjičeni su da su, kao saučesnici, počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opće opasnosti u Domu penzionera Tuzla, gdje je u požaru stradalo 17 osoba. Bakalović se dodatno tereti i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Iz Tužilaštva TK ranije je saopćeno da se osumnjičenima na teret stavlja da su u periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi Dom penzionera Tuzla, svjesno propustili organizovati i provoditi propisane mjere zaštite od požara i opće sigurnosti korisnika, što je, kako navode, imalo za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi. Nakon što je 4. novembra 2025. godine izbio požar u sobi jednog od korisnika, nastupile su teške posljedice, smrtno je stradalo 17 osoba, a povrede su evidentirane kod više od 50 osoba.

