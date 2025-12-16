Istraga protiv bivšeg direktora i pomoćnice Doma penzionera Tuzla, osumnjičeni za teška krivična djela

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv dvije odgovorne osobe u Domu penzionera Tuzla. Istraga je otvorena protiv Mirsada Bakalovića, bivšeg direktora u Domu penzionera Tuzla i Zinaide Razić Halilović, šefice Službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove u Domu i članice Upravnog odbora (po ovlaštenjima direktora dužna da rukovodi i Odjeljenjem zdravstvene zaštite i njege). Oni su osumnjičeni da su kao saučesnici počinili krivično djelo teška krivična djela protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine u vezi s krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti, te Bakalović i za produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Oni su danas lišeni slobode i u toku je ispitivanje u prostorijama Uprave policije MUP-a TK.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su, kao odgovorna lica u Javnoj ustanovi „Dom penzionera“ Tuzla, u vremenskom periodu od februara 2024. do 4. novembra 2025. godine, svjesno propustili da organizuju i provode propisane mjere zaštite od požara i opšte sigurnosti korisnika, iako su znali da se radi o objektu visokog rizika uvrštenom u prvu kategoriju rizika od požara i u kojem borave posebno ranjive kategorije korisnika (gdje je smješteno 180 korisnika starije životne dobi, od kojih je 110 teško bolesnih, nepokretnih ili osoba sa invaliditetom).

Prema dosadašnjim rezultatima istrage Bakalović i Razić-Halilović su osumnjičeni da nisu obezbijedili propisan broj medicinskog osoblja, njegovatelja i drugog osoblja u noćnim smjenama u odnosu na broj korisnika, iako im je bilo poznato da takav broj osoblja ne može osigurati ni minimalne uslove opšte sigurnosti korisnika, kao ni nadzora i evakuacije, posebno u vanrednim okolnostima kao što je požar.

Bakalović je osumnjičen i da nije proveo obavezne sigurnosne mjere u objektu zbog čega nije uspostavljen adekvatan sistem rane dojave i prevencije od požara, nisu osigurani tehnički uslovi za sigurno odimljavanje i evakuaciju korisnika, nije obavljan nadzor nad poštivanjem zabrane upotrebe električnih uređaja, kao i da nije organizovan raspored smještaja korisnika u skladu sa njihovom pokretljivošću i zdravstvenim stanjem.

U naredbi o provođenju istrage je navedeno da su ovi propusti imali za posljedicu ugrožavanje sigurnosti većeg broja ljudi, te kada je izbio požar u sobi jednog od korisnika 4. novembra 2025. godine, koji se brzo počeo širiti, pouzrokovana je smrt većeg broja korisnika Doma penzionera Tuzla, koji zbog svog zdravstvenog stanja nisu bili u mogućnosti da se samostalno zaštite ili evakuišu, te je povrijeđeno više od 30 osoba.

Također, Mirsadu Bakaloviću se stavlja na teret da je, kao direktor ustanove, iskorištavanjem svog položaja zaključio ugovore o radu i rasporedio dva zaposlenika na poslove zaštite od požara i noćnog recepcionera suprotno zakonskim uslovima, bez propisane stručne osposobljenosti, čime je dodatno povrijedio prava korisnika i zaposlenika na sigurnost i na zaštitu života i zdravlja.

Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predati u nadležnost Tužilaštva, te će se odlučivati o daljim mjerama i radnjama koje će biti poduzete u odnosu na njih.

U dosadašnjem toku istrage saslušan je veći broj svjedoka, Tužilaštvu su dostavljeni nalazi i mišljenja tima vještaka građevinske i arhitektonske struke i protivpožarne zaštite, te su pregledani snimci izuzetog videonadzora.

Radi se o opsežnoj, obimnoj i složenoj istrazi koja će biti nastavljena u narednom periodu u cilju daljeg utvrđivanja odgovornosti i drugih lica u vezi sa ovim tragičnim požarom.