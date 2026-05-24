Ako vam se upali ova lampica nemojte je ignorisati

Na modernim automobilima vozače često zbunjuju različite lampice koje se pojavljuju na instrument tabli, a jedna od onih koje mnogi ne prepoznaju je EPC lampica. Kako piše HAK revija, EPC se ne pali bez razloga, jer može ukazivati na manji tehnički problem, ali i na ozbiljan kvar koji zahtijeva brzu reakciju.

EPC je skraćenica od Electronic Power Control i dio je elektronskog sistema koji nadzire rad brojnih sigurnosnih i upravljačkih funkcija u vozilu. Na starijim automobilima ova lampica uglavnom nije postojala, jer je njenu ulogu preuzimala klasična žuta lampica motora.

Danas je EPC lampica najčešće prisutna u modelima proizvođača iz Volkswagen koncerna, među kojima su VW, Škoda, Audi i SEAT.

EPC je prvobitno bio osmišljen za nadzor sistema paljenja i gasa, ali danas ima znatno širu ulogu. Prema navodima HAK revije, ovaj sistem kontroliše i druge elektronske sisteme aktivne sigurnosti, poput elektronske kontrole stabilnosti, tempomata i drugih naprednih funkcija koje olakšavaju vožnju i povećavaju sigurnost.

Kada se na instrument tabli pojavi žuta EPC lampica, to znači da je elektronika u vozilu prepoznala neispravnost. U pojedinim slučajevima tada se automatski isključuje tempomat, može prestati raditi kontrola stabilnosti, a vozilo može preći u takozvani “limp-home” režim rada, pri kojem motor gubi snagu kako bi se spriječilo dodatno oštećenje.

Upozorenje je jasno, čak i ako se automobil na prvi pogled čini ispravnim, ne preporučuje se nastavak vožnje. Kako piše HAK revija, čim se upali EPC lampica, vozilo treba zaustaviti na sigurnom mjestu i što prije potražiti pomoć mehaničara.

Ignorisanje ovog upozorenja može dovesti do skupljih kvarova i ugrožavanja sigurnosti u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje da provjere korisnički priručnik svog automobila kako bi znali ima li njihovo vozilo EPC lampicu i gdje se tačno nalazi na instrument tabli. Pravovremena reakcija može spriječiti veće probleme i neugodnosti tokom vožnje.