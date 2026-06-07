Mehaničar tvrdi da je ovo najbolji izbor pri kupovini polovnog automobila

Kupovina polovnog automobila često je neizvjesna, pa mnogi vozači traže model koji će ih godinama služiti bez skupih kvarova i čestih odlazaka kod mehaničara.

Zbog toga su savjeti iskusnih servisera posebno korisni, jer oni svakodnevno rade s vozilima različitih proizvođača i najbolje znaju koji automobili se u praksi pokazuju najpouzdanijim.

Jedan od njih je automehaničar i autor knjiga James Goodhand, koji je otkrio koju marku smatra najpouzdanijom na svijetu.

Na pitanje koji automobil preporučuje vozačima koji žele maksimalnu pouzdanost, Goodhand nije imao dilemu.

„Ako vam budžet dopušta, kupite japanski automobil. Najbolja od svih je Honda. Oni su uistinu najbolji automobilski inženjeri na svijetu. Kada bi svi vozili Hondu, ostao bih bez posla“, rekao je Goodhand, naglašavajući da njegov stav proizlazi iz dugogodišnjeg iskustva rada s Hondinim vozilima.

Kao potvrdu svojih tvrdnji naveo je primjer Honde Civic stare 20 godina, koja je prešla više od 200.000 milja, odnosno oko 322.000 kilometara.

„Motor i dalje radi toliko mirno da biste na njemu mogli držati šoljicu čaja. Toliko je tih da ponekad jedva primijetite da je upaljen. Taj je automobil prešao dovoljno kilometara da stigne do Mjeseca“, pojasnio je Goodhand.

Iako najviše hvali Hondu, zanimljivo je da se u njegovoj privatnoj garaži nalaze drugi automobili. Goodhand posjeduje Volvo V90, ali i BMW M3 koji vozi već 15 godina.

Kako kaže, upravo mu je BMW M3 godinama bio porodični automobil, a njime je čak i svog sina prvi put dovezao kući iz porodilišta.

Njegovo mišljenje dijele i brojni drugi automobilski stručnjaci. Prema ovogodišnjim testovima britanskog automobilskog portala What Car?, najnovija Honda Jazz našla se među tri najbolje ocijenjena mala automobila.

Posebno su pohvaljeni njena praktičnost, prostranost unutrašnjosti i reputacija modela kada je riječ o dugoročnoj pouzdanosti. Za vozače koji traže automobil s manjim rizikom od kvarova, Honda tako i dalje ostaje jedan od najčešćih izbora među mehaničarima i automobilskim stručnjacima.

Ipak, kupci polovnih vozila trebaju imati na umu da, iako je Honda poznata po pouzdanosti, stanje konkretnog automobila, servisna historija i način održavanja ostaju važniji od samog znaka na haubi. Dobro održavana Honda obično je odlična kupovina, ali isto vrijedi i za kvalitetno održavane modele Toyote, Mazde i pojedine Volvo automobile.