Idete na put? Ovo morate provjeriti na automobilu prije polaska

Stručnjaci savjetuju vozačima da prije dužeg putovanja odvoje nekoliko minuta za osnovni pregled vozila, jer se određeni problemi mogu uočiti i bez odlaska u servis.

Tehnički savjetnik Hrvatskog autokluba, HAK-a, Marin Morava izdvojio je najvažnije provjere koje vozači mogu obaviti sami. Prvi korak je vanjski pregled automobila, posebno guma.

Sistemi za nadzor pritiska u gumama, TPMS, ne upozoravaju uvijek odmah na problem, pa se može dogoditi da vozač kvar primijeti tek nakon nekoliko kilometara vožnje, piše Marijan Alić za HAK Reviju.

Preporučuje se i povremeno otvaranje poklopca motora, najmanje jednom u tri mjeseca, jer ni savremeni automobili nemaju senzore za sve važne dijelove. Potrebno je provjeriti nivo i stanje motornog ulja, kao i rashladnu tečnost.

Redovnim pregledom moguće je na vrijeme uočiti tragove curenja, koroziju na spojevima akumulatora ili oštećenja električnih instalacija.

Prije putovanja vozači bi trebali provjeriti i svjetla, obaveznu opremu, te po mogućnosti ponijeti osnovni alat, vodu, napunjen mobilni telefon i krenuti s punim rezervoarom goriva.