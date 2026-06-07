Ne ulazite odmah u pregrijan auto: Ovi savjeti mogu pomoći ljeti

Unutrašnjost automobila ostavljenog na suncu zagrijava se poput staklenika. Sunčeva energija prolazi kroz stakla, upijaju je tamne površine poput instrument table i sjedišta, a toplota potom ostaje zarobljena u kabini.

Istraživanja su pokazala da, pri vanjskoj temperaturi od 35 stepeni, temperatura u kabini za sat vremena može porasti na više od 60 stepeni. Posebno su opasne površine koje su direktno izložene suncu. Detaljna mjerenja pokazala su da instrument tabla može dostići čak 97 stepeni Celzijusa, što je temperatura na kojoj dodir može izazvati opekotine.

Iako se čini da je borba protiv sunca unaprijed izgubljena, postoje načini koji mogu značajno smanjiti zagrijavanje vozila. Prema testiranju njemačkog autokluba ADAC, najefikasnije je prekrivanje cijelog automobila ceradom, čime je temperatura smanjena za deset stepeni. Odmah iza toga je vanjski štitnik za vjetrobransko staklo, koji je temperaturu smanjio za osam stepeni.

Razlog njegove efikasnosti je u tome što zaustavlja toplotu prije nego što prodre kroz staklo. S druge strane, popularno unutrašnje sjenilo pokazalo se znatno manje efikasnim, jer je temperaturu smanjilo za samo četiri stepena. Ono odbija toplotu tek nakon što je već ušla u kabinu.

To ipak ne znači da je unutrašnje sjenilo beskorisno. Ono štiti instrument tablu i volan od UV zraka, posebno ako ima reflektujuću, srebrnu površinu koja odbija sunčevu svjetlost.

Za trajnije rješenje mnogi vozači biraju zatamnjivanje stakala kvalitetnim folijama. Moderne nano-keramičke folije mogu blokirati do 99 posto UV zračenja i infracrvene zrake koje prenose toplotu. Na taj način smanjuje se efekat staklenika u vozilu, ali i potreba za jačim radom klima-uređaja tokom vožnje, što štiti unutrašnjost automobila i može smanjiti potrošnju goriva.

Kada je riječ o boji automobila, nauka potvrđuje da su svjetliji automobili hladniji. Crni automobil može biti i do pet stepeni topliji od bijelog. Ipak, sjaj površine važniji je od same boje, jer sjajni crni lak reflektuje više toplote nego mat bijeli.

Pomaže i pažljivo parkiranje. Ako nema hlada, preporučuje se da zadnji dio automobila bude okrenut prema poslijepodnevnom suncu, jer je zadnje staklo manje od prednjeg.

Čest je i mit da su platnena sjedišta hladnija od kožnih. Istraživanja infracrvenom kamerom pokazala su da se zagrijavaju približno jednako. Razlika je u osjećaju pri dodiru, jer je platno slabiji provodnik i sporije prenosi toplotu na kožu, pa djeluje hladnije.

Kada ipak morate ući u pregrijan automobil, postoji nekoliko brzih trikova. Prilikom parkiranja volan se može okrenuti za 180 stepeni, kako bi dio koji kasnije držite rukama ostao u sjeni i bio osjetno hladniji.

Ako ste u žurbi, može pomoći i takozvani japanski trik. Potrebno je spustiti prozor na suvozačevim vratima do kraja, a zatim vozačeva vrata nekoliko puta snažno otvoriti i zatvoriti, pet do šest puta. Tako se stvara strujanje zraka koje brzo izbacuje dio ustajalog vrelog zraka iz kabine.

Tek nakon toga preporučuje se paljenje motora i klima-uređaja. U prvoj minuti ne treba koristiti opciju recirkulacije zraka, jer je vanjski zrak, koliko god bio topao, i dalje hladniji od zraka koji je zarobljen u pregrijanoj kabini vozila.