Kako se zaštititi tokom toplotnog talasa? Medicinska sestra izdvojila važne savjete

Dok temperature rastu i toplotni talas zahvata veći dio Evrope, mnogi se suočavaju s posljedicama ekstremnih vrućina. Iako visoke temperature kod većine ljudi izazivaju nelagodu, za osobe koje već imaju zdravstvene probleme one mogu predstavljati ozbiljan rizik.

Dehidracija i toplotni udar među najčešćim su opasnostima tokom vrućih dana, a posebno su ugroženi hronični bolesnici.

Savjetuje više odmora, rad od kuće i rashlađivanje prostorija

Medicinska sestra zaposlena na odjelu kardiologije redovno dijeli savjete za osobe koje se oporavljaju od srčanog udara, operacija i drugih srčanih stanja. Tokom visokih temperatura, ističe nekoliko navika koje mogu pomoći u zaštiti zdravlja.

„Kao prvo, mnogo se više odmarajte. Ako inače putujete na posao i znate da ćete biti u prevozu gdje se lako možete pregrijati, razmislite o radu od kuće“, savjetuje.

Dodaje da je važno voditi računa i o prostoru u kojem se boravi, posebno o prostoriji za spavanje.

„Kao drugo, pobrinite se da vam prostor za spavanje bude što hladniji. Držite roletne spuštene, zavjese navučene i prozore zatvorene tokom najtoplijeg dijela dana“, navodi.

Posebno naglašava i važnost provjetravanja u večernjim satima, kada temperature padnu. Tada je preporučljivo otvoriti prozore kako bi se u dom pustio svježiji zrak i poboljšala cirkulacija.

Važno je pratiti unos tečnosti i znakove dehidracije

Jedan od neobičnijih, ali korisnih savjeta odnosi se na rashlađivanje odjeće. Primjera radi, majica ili pidžama mogu se kratko staviti u frižider ili zamrzivač prije nošenja, što tokom vrućih noći može donijeti trenutno olakšanje.

Posebno važan savjet odnosi se na hidrataciju i praćenje znakova dehidracije, među kojima je i boja urina.

„Trebao bi biti gotovo proziran. Ako je taman, vjerovatno ne unosite dovoljno tečnosti“, navodi medicinska sestra, uz napomenu da kofein može dodatno potaknuti gubitak tečnosti iz organizma.

Visoke temperature mogu dovesti i do pada krvnog pritiska, jer se krvni sudovi šire kako bi se tijelo rashladilo. To može biti posebno rizično za osobe sa srčanim problemima.

Zbog toga se preporučuje i unos blago slanih grickalica, poput maslina, kako bi se pomoglo stabilizovati krvni pritisak.

Također, važno je izbjegavati nagle promjene položaja tijela, posebno naglo ustajanje, kako bi se smanjio rizik od vrtoglavice i mogućih nesvjestica.