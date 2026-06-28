Evropa se bori s vrućinama, u više zemalja oboreni temperaturni rekordi

Veliki dio Evrope suočio se u subotu s još jednim izuzetno vrućim danom, tokom kojeg su oboreni temperaturni rekordi u Češkoj, Njemačkoj i Danskoj, dok su zdravstveni sistemi u više zemalja stavljeni pod veliki pritisak.

Dok se toplotni val kreće prema sjeveroistoku kontinenta, najmanje 193 miliona ljudi u Evropi, uključujući 75 miliona u Njemačkoj, u nekom trenutku tokom subote bilo je izloženo temperaturama iznad 35 stepeni Celzijusa, prema izračunima AFP-a. To je više u odnosu na petak.

Historijski temperaturni rekordi nastavili su se nizati. Danska nikada nije imala tako visoke temperature otkako su 1874. godine počela zvanična meteorološka mjerenja, a vrijednosti su dostigle 37 stepeni.

Češka je zabilježila svoj apsolutni temperaturni rekord od 40,6 stepeni Celzijusa, dok je Njemačka u subotu također oborila novi rekord, s temperaturom od 41,5 stepeni.

Švicarska je treći dan zaredom oborila rekord za najtopliji junski dan, a u Baselu je izmjereno 39 stepeni.

Širom Evrope građani pokušavaju pronaći bilo kakav način da se sklone od vrućine. Neki spas traže u crkvama, pojedini spavaju u podrumima, dok se drugi rashlađuju u fontanama i rijekama.

Vlasti su prijavile više od 200 smrtnih slučajeva u Španiji, a žrtava ima i u drugim dijelovima Evrope. Najugroženiji su stariji građani, osobe s hroničnim bolestima, djeca, tinejdžeri i beskućnici.

Vrućine povećavaju rizik od utapanja, hipertermije i srčanih udara. U Francuskoj je ministrica zdravstva Stéphanie Rist u intervjuu za La Tribune u subotu rekla da se bilježi veći broj smrtnih slučajeva od uobičajenog.

“Ali za pružanje pouzdanih podataka potrebno je vrijeme”, dodala je.

Francuska je od 18. juna zabilježila 74 smrtna slučaja utapanja povezana s ekstremnim toplotnim valom, objavio je u subotu ministar unutrašnjih poslova Laurent Nuñez.

Sve veći pritisak trpe i hitne službe. “Nakon deset uzastopnih dana ekstremne vrućine i bez značajnog noćnog zahlađenja, situacija je ozbiljna”, saopćila je gradska uprava Kelna.

Dok su u Minhenu i Budimpešti održane Parade ponosa, Pariz je ostao bez svog LGBT+ događaja.

U Njemačkoj će polumaraton u Hamburgu također biti otkazan, dok su biciklističke i Ironman utrke u Frankfurtu skraćene.

Prestižna Berlinska filharmonija ublažila je pravila odijevanja zbog očekivane temperature od 41 stepen. Muškarcima je dozvoljeno da skinu sakoe i zasuču rukave.

U Mađarskoj je mobilisana vojska kako bi na javnim događajima u manjim gradovima širom zemlje podijelila hiljade boca vode.

U nekoliko zemalja ekstremni vremenski uslovi i prateće zagađenje dodatno su opteretili zdravstvene sisteme. U pariškoj regiji broj poziva hitnim medicinskim službama porastao je za 80 posto.

U subotu ujutro Antoine Alibert, zamjenik gradonačelnika Pariza zadužen za zdravstvo, kazao je da pariške bolnice bilježe do sada neviđen i izuzetan nivo popunjenosti.

Dok se toplotni val pomjera prema istoku, Rumunija se priprema da od ponedjeljka izda crvena upozorenja za gotovo cijelu teritoriju. Nacionalna meteorološka služba najavila je ekstremne temperature i tropske noći do 1. jula.

Susjedna Moldavija zabranit će vozilima težim od 12 tona kretanje državnim cestama između 10 i 20 sati, u periodu od 28. juna do 1. jula.