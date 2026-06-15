Propuh je jedan od najpoznatijih balkanskih “medicinskih fenomena”. Jer ako na Balkanu postoji zajednički nevidljivi neprijatelj koji se prenosi generacijama, onda je to propuh. Nije važno da li je ljeto, zima, porodični ručak, vožnja autobusom ili običan dan u kancelariji, dovoljno je da se istovremeno otvore prozor i vrata i neko će gotovo sigurno upozoriti: “Zatvaraj, ubi nas propuh.”

Dok će u ostatku svijeta ljudi za prehladu kriviti viruse, alergije ili promjenu vremena, na Balkanu je za sve kriv propuh. Ako pitate naše roditelje ili stare, propuh može izazvati ukočen vrat, upalu sinusa, glavobolju, prehladu, bol u leđima, upalu uha, pa vjerovatno i poneki geopolitički problem.

Otvoriti prozor u Njemačkoj obično znači da ćete dobit svjež zrak. Otvorite dva prozora u Bosni i Hercegovini i odmah će neko viknuti: “Zatvaraj to, ubiće nas propuh!”

Ipak, iza ove teme možda se krije nešto više od običnog narodnog straha.

U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji koncept „vjetra“ koji se smatra jednim od glavnih vanjskih faktora koji mogu narušiti zdravlje.

Naime, kineski stručnjaci stoljećima su vjerovali da kombinacija hladnoće i vjetra može izazvati različite tegobe, od ukočenosti mišića i bolova u zglobovima do problema s kožom.

Šta je zapravo propuh?

Propuh je strujanje zraka koje nastaje kada se između dva ili više otvora stvori razlika u pritisku i temperaturi. Najčešće se javlja kada su istovremeno otvoreni prozori, vrata, balkonski izlazi ili kada zrak prolazi kroz prostoriju u određenom pravcu.

Za razliku od običnog provjetravanja, propuh je usmjereniji i često se osjeti kao hladan mlaz zraka koji duže vrijeme djeluje na vrat, ramena, leđa, lice ili noge. Upravo zato ljudi najčešće kažu da su se “ukočili od propuha” ili da ih je “presjeklo” nakon sjedenja na mjestu gdje zrak stalno cirkuliše.

Savremena medicina ne smatra da propuh direktno izaziva prehladu, gripu ili infekciju. Takve bolesti uzrokuju virusi i bakterije. Međutim, to ne znači da hladno strujanje zraka nema nikakav utjecaj na organizam.

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Propuh i mišići: Zašto se javlja ukočen vrat?

Jedna od najčešćih tegoba koje ljudi povezuju s propuhom jeste ukočen vrat. Iako zvuči kao narodna dijagnoza, objašnjenje je prilično jednostavno.

Kada hladan zrak duže vrijeme djeluje na određeni dio tijela, mišići se mogu refleksno zgrčiti. Tijelo pokušava sačuvati toplotu, krvni sudovi se sužavaju, a mišići postaju napetiji. Kod osoba koje već imaju napetost u vratu, ramenima ili leđima, hladno strujanje zraka može dodatno pojačati bol i ukočenost.

Zato propuh vjerovatno neće “stvoriti” ozbiljnu bolest kod zdrave osobe, ali može izazvati vrlo stvarnu nelagodu. Posebno kod onih koji dugo sjede za računarom, imaju loše držanje, spavaju u nezgodnom položaju ili već imaju bolove u leđima i vratu.

Drugim riječima, kada neko kaže da ga je propuh ukočio, nije nužno riječ samo o umišljanju. Preciznije bi bilo reći da je hladan zrak izazvao grčenje i napetost mišića.

Klima uređaji i ventilatori stvaraju sličan efekt

Iako se propuh najčešće povezuje s otvorenim prozorima i vratima, sličan efekt mogu izazvati klima uređaji i ventilatori. Razlika je u tome što kod klime zrak često dolazi hladniji, jači i usmjeren direktno prema tijelu, posebno u kancelarijama, automobilima, autobusima ili prostorijama u kojima ljudi dugo sjede na istom mjestu.

Ako hladan zrak iz klima uređaja satima puše u vrat, ramena, leđa ili lice, tijelo može reagovati slično kao kod klasičnog propuha. Mišići se zatežu, može se javiti ukočenost, glavobolja, suhoća očiju, nadraženo grlo ili osjećaj iscrpljenosti. Kod osjetljivih osoba klima može dodatno isušiti kožu i sluznicu, pa se tegobe često pogrešno tumače kao prehlada.

Zbog toga se uglavnom preporučuje da klima ne puše direktno u tijelo, da razlika između vanjske i unutrašnje temperature ne bude prevelika i da se prostor redovno provjetrava. Drugim riječima, moderna verzija propuha više ne dolazi samo kroz dva otvorena prozora, nego i iz uređaja koji nas hlade tokom vrućih dana.

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Propuh, zglobovi i stare tegobe

Na Balkanu se često može čuti da “zglobovi osjećaju promjenu vremena”. Iako se ta veza u nauci i dalje istražuje, mnogi ljudi s hroničnim bolovima, artritisom, reumatskim tegobama ili starim povredama zaista navode da im hladnoća i nagle promjene temperature pogoršavaju stanje.

Propuh u tom slučaju ne mora biti direktan uzrok problema, ali može djelovati kao okidač. Hladan zrak može pojačati osjećaj ukočenosti, smanjiti elastičnost mišića i povećati osjetljivost već bolnog područja.

Zato starije generacije nisu potpuno bez razloga upozoravale da se ne sjedi na mjestu gdje “vuče”. Njihovo objašnjenje možda nije bilo medicinski precizno, ali iskustvo da hladan zrak može pogoršati bolove nije potpuno neutemeljeno.

Propuh i koža: Veza o kojoj se manje govori

Propuh se najčešće povezuje s vratom, leđima i glavoboljom, ali hladan i suh zrak može utjecati i na kožu. Kada je koža izložena hladnoći i strujanju zraka, može gubiti vlagu, postati suha, osjetljiva, zategnuta ili sklona crvenilu.

Kod osoba koje već imaju ekcem, osjetljivu kožu ili sklonost alergijskim reakcijama, hladan zrak može dodatno pogoršati simptome. U nekim slučajevima izlaganje hladnoći može izazvati i koprivnjaču, odnosno crvenilo i svrbež kože.

Zbog toga se propuh ne može posmatrati samo kao šaljivi balkanski mit. On ne djeluje na sve ljude isto, ali kod osjetljivih osoba može pojačati postojeće tegobe.

Šta o propuhu kaže kineska medicina?

Zanimljivo je da strah od hladnog strujanja zraka nije samo balkanska posebnost. U tradicionalnoj kineskoj medicini postoji ozbiljan koncept “vjetra” kao spoljnog faktora koji može narušiti ravnotežu organizma.

Kineska medicina često govori o kombinaciji vjetra i hladnoće, koja se povezuje s tegobama poput ukočenosti, bolova u mišićima, glavobolje, curenja nosa, zimice, osipa i promjena na koži. U tom sistemu, vrat i ramena smatraju se posebno osjetljivim dijelovima tijela, što je zanimljivo jer se upravo ti dijelovi tijela najčešće štite i u našoj tradiciji.

Prema tradicionalnom kineskom shvatanju, hladan vjetar može “ući” u tijelo i poremetiti njegovu ravnotežu. Moderna medicina to ne objašnjava na isti način, ali priznaje da hladnoća i usmjeren zrak mogu izazvati grčenje mišića, isušivanje kože i pojačanu osjetljivost kod pojedinih osoba.Tu se zapravo susreću dva potpuno različita pogleda na zdravlje, narodno iskustvo i savremeno objašnjenje.

Je li propuh opasan ili smo ga samo preuveličali?

Propuh vjerovatno nije onakav “ubica” kakvim ga često predstavljaju balkanske šale. Neće sam od sebe izazvati gripu, infekciju ili ozbiljnu bolest. Ipak, nije ni potpuno bezazlen za svakoga.

Ako hladan zrak duže vrijeme puše direktno u vrat, leđa, lice ili zglobove, moguće su napetost mišića, ukočenost, glavobolja, suha koža, iritacije i pogoršanje postojećih bolova. Posebno ako je tijelo već umorno, napeto ili osjetljivo.

Možda je zato propuh toliko dugo opstao u našim kućama, autobusima, kancelarijama i porodičnim raspravama. Nije riječ samo o praznovjerju, nego o iskustvu koje su ljudi godinama povezivali s određenim tegobama, iako nisu uvijek znali kako ih tačno objasniti.

Zato sljedeći put kada neko dramatično zatvori prozor i kaže da će nas “ubiti propuh”, možda se ne treba odmah smijati. Možda neće baš ubiti, ali bi nekome mogao ukočiti vrat.

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