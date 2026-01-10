Bez nuspojava: Ovi sastojci djeluju kao injekcije za mršavljenje

Injekcije za mršavljenje postale su veoma popularne jer mogu dovesti do značajnog gubitka kilograma. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nose određene rizike i da ne rješavaju stvarne uzroke gojaznosti.

Mike Wakeman, farmaceut i osnivač kompanije Evera Nutrition, objašnjava da ovi lijekovi djeluju tako što povećavaju nivo dva hormona u crijevima – GLP-1 i GIP. Ti hormoni smanjuju apetit, pojačavaju osjećaj sitosti i usporavaju pražnjenje želuca. Međutim, kako ističe Wakeman, problem nastaje kada se ljudi oslanjaju isključivo na lijekove.

Prema njegovim riječima, faktori poput stresa, lošeg sna, pretjerane konzumacije alkohola, prejedanja, kao i određenih lijekova, hormonalnih poremećaja ili zdravstvenih stanja poput usporenog rada štitne žlijezde često se zanemaruju. Ako se ti uzroci ne riješe, problemi s tjelesnom težinom se vraćaju nakon prestanka terapije, što često dovodi do ponovnog dobijanja kilograma.

Istraživanja pokazuju da je povrat kilograma nakon prestanka korištenja injekcija vrlo čest – u jednoj studiji učesnici su tokom godine nakon prekida terapije vratili gotovo svu prethodno izgubljenu težinu.

Nuspojave su također česte i uključuju mučninu, povraćanje, zatvor i refluks. Zabilježeni su i ozbiljniji problemi poput upale pankreasa, oboljenja žučne kese i depresije kod određenog broja ljudi. Brzi gubitak težine može dovesti i do gubitka mišićne mase, a u nekim slučajevima prijavljeni su i gubitak kose i problemi s vidom.

Prirodne alternative injekcijama

Zdravstveni stručnjaci navode da postoje dokazi kako određeni prirodni spojevi mogu pomoći u zdravom mršavljenju ako se koriste uz pravilnu ishranu i promjene životnog stila, bez izraženih štetnih efekata. Prema Wakemanu, neki prirodni sastojci mogu oponašati djelovanje GLP-1 hormona.

Među njima su glukomanan (vrsta vlakna), resveratrol (antioksidans koji se nalazi u kožici crnog grožđa, bobičastom voću i kikirikiju), hibiskus, zeleni čaj, berberin, kurkumin, cimet i dud.

Osam prirodnih sastojaka sličnog djelovanja

Glukomanan je prirodno vlakno koje se dobija iz korijena biljke konjak. U želucu bubri, povećava osjećaj sitosti i može potaknuti lučenje GLP-1 hormona. Resveratrol je, prema istraživanjima, povezan sa smanjenjem indeksa tjelesne mase (BMI), obima struka i ukupne tjelesne težine.

Studije su pokazale da hibiskus može smanjiti gojaznost i nivo masnoća u krvi. Katehini iz zelenog čaja dovode do smanjenja tjelesne težine, BMI-ja i obima struka, uz istovremeno ubrzavanje metabolizma i sagorijevanje masti.

Berberin je biljni spoj za koji je meta-analiza 12 studija pokazala da značajno smanjuje tjelesnu težinu, BMI i obim struka. Kurkumin, aktivni sastojak kurkume, također je u velikim analizama povezan sa smanjenjem tjelesne mase i masnog tkiva.

Cimet pomaže u regulaciji šećera u krvi, dok dud pokazuje anti-gojazni efekat i može aktivirati smeđe masno tkivo.

Wakeman dodatno navodi da neki od ovih sastojaka mogu inhibirati enzim dipeptidil-peptidazu 4 (DPP-4), koji razgrađuje GLP-1 i GIP. Inhibicija ovog enzima usporava razgradnju pomenutih hormona, produžavajući njihovo djelovanje. Među sastojcima koji mogu imati ovaj efekat su kurkumin, resveratrol, cimet, ekstrakt kore primorskog bora, crni ribiz, dud, kvercetin i ruzmarin.