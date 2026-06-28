Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i Dr Mehmeda Huseinefendića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.

2. Općine Kalesija u naseljima Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Lipovice, Meškovići, Novi Tojšići, Tojšići Kovačevići, Handžići, Babajići, Kikači i Babina Luka u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Općine Banovići u naseljima Mušići, Čubrić, Podgorje, Novo Podgorje, Savići, Bagremik, Stražbenica, Sadnice, Bakovići, Gaj, Banovići Selo, Brezje, Nurkovići, Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.

4. Grada Živinica u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 30.06.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle:

– u naselju Simin Han.

– u ulicama: Oslobodilaca, Zlatnih Ljiljana, Stara Solana i 3.Tuzlanske Brigade u vremenu od 07:30 do 10:00 sati.

– u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 11:00 do 14: 00 sati.