Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 29.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulicama Uzeira Mehičića, Balibegova Mahala i Dr Mehmeda Huseinefendića u vremenu od 09:00 do 11:00 sati.
2. Općine Kalesija u naseljima Međaš, Zates, Jeginov Lug, Donji Rainci, Gornji Rainci, Lipovice, Meškovići, Novi Tojšići, Tojšići Kovačevići, Handžići, Babajići, Kikači i Babina Luka u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
3. Općine Banovići u naseljima Mušići, Čubrić, Podgorje, Novo Podgorje, Savići, Bagremik, Stražbenica, Sadnice, Bakovići, Gaj, Banovići Selo, Brezje, Nurkovići, Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.
4. Grada Živinica u naselju Litve u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Dana 30.06.2026. godine (utorak) na području Grada Tuzle:
– u naselju Simin Han.
– u ulicama: Oslobodilaca, Zlatnih Ljiljana, Stara Solana i 3.Tuzlanske Brigade u vremenu od 07:30 do 10:00 sati.
– u ulici Stjepana Matijevića u vremenu od 11:00 do 14: 00 sati.

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