Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulicama Bukinjska i Rudnička u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naselju Dedići kod džamije u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3. Opštine Banovići:
– u naseljima Omazići i Gutići u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,
– u naselju Hanke B1-B2-B3 i ulici 10. Septembar u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 23.06.2026. godine (utorak) na području:
1. Grada Tuzle u ulici Dolinska u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2. Grada Lukavca u naseljima: Gornje Poljice, Donje Poljice i dijelu naselja Babice (od restorana ”
Čamdže” do raskršća za Orahovicu) u vremenu od 09:30 do 11:30 sati.

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