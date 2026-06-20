Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 21.06.2026. godine (nedjelja) na području:
1. Grada Gračanice u naseljima Stjepan Polje Bare i Lukavica u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.
2. Opštine Doboj Istok u naseljima Mala Brijesnica, Velika Brijesnica, Klokotnica, Lukavica Rijeka i Stanić Rijeka u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.
Dana 22.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:
1. Grada Tuzle u ulicama Bukinjska i Rudnička u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.
2. Grada Srebrenika u naselju Dedići kod džamije u vremenu od 09:00 do 15:30 sati.
3. Opštine Banovići:
– u naseljima Omazići i Gutići u vremenu od 08:30 do 12:00 sati,
– u naselju Hanke B1-B2-B3 i ulici 10. Septembar u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.