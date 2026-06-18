Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 19.06.2026. godine (petak) na području:

Grada Tuzle:

– u ulicama: Husinskih rudara, Pavla Goranina, Franja Kluza i Češka u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u ulicama: Dragodol, Hadži Marijana Divkovića, Piskavica i Pašage Mandžića u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

Grada Srebrenika:

– u naselju Cage Aletići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Cage Ćosići u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.