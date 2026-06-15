Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 16.06.2026. godine (utorak) na području Grada Živinica:

– u naselju Zelenika u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Priluk – Poljićiu vremenu od 10:00 do 11:00 sati,

– u naselju Suha – Đulovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Zukići u vremenu od 12:30 do 15:00 sati,

– u naselju Kršićiu vremenu od 13:00 do 14:00 sati,

Dana 17.06.2026. godine (srijeda) na području:

1. Grada Tuzle u ulicama 3. Tuzlanske brigade i Slavinovićkog odreda 1992u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

2. Općine Banovići:

– u naselju Draganja Tulovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brigići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati,

3. Grada Živinica u naseljima Šarenjak i ORB u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.