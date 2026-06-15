Nejra Sipović osvojila titulu Grand Winner 2026 i ispisala historiju bh. karatea

Bosanskohercegovačka karatistkinja Nejra Sipović ostvarila je historijski uspjeh osvajanjem titule Grand Winner 2026 u kategoriji seniorki do 55 kilograma na završnici Karate 1 Premier lige u Rabatu.

Ovim rezultatom Sipović je sezonu završila kao najbolje rangirana takmičarka svijeta u svojoj kategoriji, čime je postala prva predstavnica Bosne i Hercegovine, ali i regiona, kojoj je pošlo za rukom osvojiti ovo prestižno priznanje.

Titula Grand Winner dodjeljuje se takmičarima koji tokom sezone osvoje najviše bodova na turnirima Karate 1 Premier lige, elitnog takmičenja pod okriljem Svjetske karate federacije, na kojem nastupaju najbolji karatisti i karatistkinje svijeta.

Nejra Sipović je do ovog uspjeha stigla nakon sjajne sezone u kojoj je ostvarila niz vrhunskih rezultata. Posebno se istakla na Premier ligi u Rimu, gdje je osvojila zlatnu medalju, dok je na turniru u Leshanu u Kini stigla do bronze. Uspješnu godinu upotpunila je i bronzanom medaljom na Evropskom seniorskom prvenstvu u Frankfurtu.

Osvajanje titule Grand Winner predstavlja krunu njene dosadašnje karijere i jedan od najvećih uspjeha bh. karatea. Sipović je tokom cijele sezone pokazala kontinuitet, kvalitet i mentalnu snagu potrebnu za vrhunske rezultate u konkurenciji najboljih svjetskih takmičarki.

Historijski uspjeh u Rabatu dodatno je učvrstio njen status jedne od najboljih karatistkinja svijeta, ali i potvrdio da Bosna i Hercegovina ima sportiste koji mogu biti u samom vrhu međunarodnog sporta.