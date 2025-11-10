Juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla balkanske prvakinje u Rijeci

Arnela Šiljković - Bojić

Na 25. Balkanskom prvenstvu održanom od 7. do 9. novembra 2025. godine u Rijeci, juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla ostvarile su izuzetan uspjeh, osvojivši zlatnu medalju u ekipnim borbama.

Nakon što su prethodnog dana briljirale u pojedinačnoj konkurenciji i osvojile balkanske medalje, članice tima Šejla Aščić i Džejna Muratović nastavile su pobjednički niz i donijele Bosni i Hercegovini titulu balkanskih prvakinja.

U ekipnoj konkurenciji zabilježen je stoprocentan učinak:

kolo: BiH – Kosovo 2:1

Polufinale: BiH – Crna Gora 2:0

Finale: BiH – Hrvatska 2:0

Tuzlanske karatistkinje dominirale su u svim mečevima, pokazujući maksimalnu koncentraciju, timski duh i borbenost.

Iz kluba poručuju da ovaj uspjeh ima i posebnu emotivnu vrijednost, jer je posvećen pokojnom treneru Anti Krešiću, koji je početkom godine preminuo. Njegova predanost, vizija i ljubav prema karateu ostavili su dubok trag u klubu i sportistima.

pročitajte i ovo

Sport

Uspješan start Tuzlaka: Sloboda savladala Promo

Sport

Fudbalerke ŽFK Sloboda uspješne na dva fronta, upisale pobjede

Sport

Podrška sportu: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK potpisalo ugovore...

Vijesti

Mladi karatisti na seminaru u Tuzli učili od vrhunskih majstora

Sport

Sloboda zatražila odgodu utakmice protiv Radnika

Vijesti

Rukometaši Slobode počeli pripreme za novu sezonu

Istaknuto

Gimnastičarke KRG Sloboda osvojile devet medalja na međunarodnom turniru u Osijeku

Istaknuto

Oblačno s kišom jutros u BiH, u Tuzli 8 stepeni

Istaknuto

U većem dijelu Bosne i Hercegovine jutros mokar i klizav kolovoz, vozačima se savjetuje oprez

Istaknuto

Tuzla servis: U protekla 24 sata pruženo je 199 zdravstvenih usluga

Tuzla i TK

Lovac iz Tareva preživio napad medvjedice na Konjuhu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]