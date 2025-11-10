Juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla balkanske prvakinje u Rijeci

Na 25. Balkanskom prvenstvu održanom od 7. do 9. novembra 2025. godine u Rijeci, juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla ostvarile su izuzetan uspjeh, osvojivši zlatnu medalju u ekipnim borbama.
Nakon što su prethodnog dana briljirale u pojedinačnoj konkurenciji i osvojile balkanske medalje, članice tima Šejla Aščić i Džejna Muratović nastavile su pobjednički niz i donijele Bosni i Hercegovini titulu balkanskih prvakinja.
U ekipnoj konkurenciji zabilježen je stoprocentan učinak:
kolo: BiH – Kosovo 2:1
Polufinale: BiH – Crna Gora 2:0
Finale: BiH – Hrvatska 2:0
Tuzlanske karatistkinje dominirale su u svim mečevima, pokazujući maksimalnu koncentraciju, timski duh i borbenost.
Iz kluba poručuju da ovaj uspjeh ima i posebnu emotivnu vrijednost, jer je posvećen pokojnom treneru Anti Krešiću, koji je početkom godine preminuo. Njegova predanost, vizija i ljubav prema karateu ostavili su dubok trag u klubu i sportistima.