Juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla balkanske prvakinje u Rijeci

Na 25. Balkanskom prvenstvu održanom od 7. do 9. novembra 2025. godine u Rijeci, juniorke Karate kluba „Do“ Tuzla ostvarile su izuzetan uspjeh, osvojivši zlatnu medalju u ekipnim borbama.

Nakon što su prethodnog dana briljirale u pojedinačnoj konkurenciji i osvojile balkanske medalje, članice tima Šejla Aščić i Džejna Muratović nastavile su pobjednički niz i donijele Bosni i Hercegovini titulu balkanskih prvakinja.

U ekipnoj konkurenciji zabilježen je stoprocentan učinak:

kolo: BiH – Kosovo 2:1

Polufinale: BiH – Crna Gora 2:0

Finale: BiH – Hrvatska 2:0

Tuzlanske karatistkinje dominirale su u svim mečevima, pokazujući maksimalnu koncentraciju, timski duh i borbenost.

Iz kluba poručuju da ovaj uspjeh ima i posebnu emotivnu vrijednost, jer je posvećen pokojnom treneru Anti Krešiću, koji je početkom godine preminuo. Njegova predanost, vizija i ljubav prema karateu ostavili su dubok trag u klubu i sportistima.