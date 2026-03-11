Vlada TK povećala budžet za sport na 3,7 miliona KM

Vlada Tuzlanskog kantona značajno je povećala izdvajanja za sport u 2026. godini, a ukupna sredstva namijenjena ovoj oblasti iznose 3,7 miliona konvertibilnih maraka, što je za 1,5 miliona više nego prošle godine.

Kako je istaknuto na prezentaciji mjera podrške sportu, fokus će biti na omladinskim i uzrasnim kategorijama, školskom sportu, ali i na sportskim klubovima i takmičarima koji ostvaruju rezultate i predstavljaju Tuzlanski kanton.

“U odnosu na prethodnu godinu imamo povećanje od 1,5 miliona konvertibilnih maraka, odnosno sa 2,2 miliona na 3,7 miliona KM za podršku sportu. Akcenat stavljamo na omladinske kategorije i sve naše sportiste koji postižu rezultate, jer su oni najbolji ambasadori Tuzlanskog kantona”, rečeno je tokom predstavljanja programa.

Sredstva će se raspodjeljivati kroz tri javna poziva, a za sportske organizacije planirano je 1,841 milion KM. Novina je i poseban fond od 250.000 KM za podršku klubovima koji nastupaju na međunarodnim takmičenjima.

“Želimo motivisati klubove koji nastupaju na međunarodnoj sceni. Za svaku utakmicu odigranu na međunarodnom nivou moći će tražiti podršku ministarstva sve dok ostvaruju rezultate”, pojašnjeno je.

Budžet za sportske stipendije također je povećan, i to sa 150.000 na 300.000 KM, kako bi svi sportisti koji ostvare zapažene rezultate mogli dobiti puni iznos stipendije.

Planirana su i značajna sredstva za razvoj sportske infrastrukture, ukupno 729.000 KM, koja će biti usmjerena prema projektima lokalnih zajednica, sportskih organizacija i javnih preduzeća koja upravljaju sportskim objektima.

Istaknuto je i da je cilj Vlade da sva planirana sredstva budu realizovana i usmjerena prema sportskim klubovima i takmičarima.

“Ne želimo da sredstva ostaju neiskorištena. Ako imamo 300.000 KM za stipendije, želimo da svih 300.000 bude dodijeljeno sportistima koji to zaslužuju”, poručeno je.

Dodano je da je krajnji cilj ovih mjera uključiti što veći broj djece i mladih u sport i potaknuti zdrav način života.

“Želimo da što više djece trenira i da sport bude alternativa pretjeranom korištenju tehnologije. Naš cilj je da Tuzlanski kanton živi sport”, naglašeno je tokom prezentacije.