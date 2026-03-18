Košarkašice BiH pobjedom nad Luksemburgom završile kvalifikacije za EuroBasket 2027

Arnela Šiljković - Bojić
Zmajice večeras protiv Luksemburga za kraj kvalifikacija

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom u Zenici završila je kvalifikacije za EuroBasket 2027. Bh. tim je nakon produžetka savladao selekciju Luksemburga rezultatom 81:73 i tako prekinuo niz od 21 utakmice bez pobjede.

Gošće su bolje otvorile susret i nakon prve četvrtine imale prednost 24:16. U drugom periodu uslijedio je odgovor domaće selekcije, koja je najprije stigla do izjednačenja, a potom i do preokreta, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 37:35 za Bosnu i Hercegovinu.

Treća dionica donijela je izjednačenu igru i borbu za svaki poen, a bh. košarkašice u odlučujućih deset minuta ušle su s minimalnom prednošću. U završnici regularnog dijela Luksemburg je uspio poravnati rezultat i izboriti produžetak, ali je u dodatnih pet minuta domaći tim bio sigurniji i koncentrisaniji, što je na kraju donijelo zasluženu pobjedu.

Najefikasnija u redovima Bosne i Hercegovine bila je Kamiah Smalls sa 26 poena. Jana Guska i Dragana Domuzin dodale su po 13, dok je Anđela Šipka susret završila sa 10 poena. Kod Luksemburga se istakla Magaly Meynadier sa 16 poena.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacije je završila na posljednjem mjestu grupe A sa sedam bodova, uz jednu pobjedu i pet poraza. Prvo mjesto osvojio je Izrael, drugo Luksemburg, a treće Irska.

