Mladi karatisti na seminaru u Tuzli učili od vrhunskih majstora

U organizaciji Karate kluba Kenshusei i uz podršku Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, proteklog vikenda održan je specijalistički seminar posvećen disciplini kata, koji je okupio mlade karatiste i trenere iz Tuzle i šire okoline.

Cilj okupljanja bio je unapređenje tehničkih znanja, razmjena iskustava i afirmacija kate kao temelja karate vještine.

Jedan od predavača bio je Jasmin Porobić, majstor karatea crni pojas 5. dan, trener seniorske karate reprezentacije BiH u disciplini kate i član Kuće sporta RSD Sloboda Tuzla. Nekada najuspješniji sportista Tuzle i Tuzlanskog kantona, Porobić je povratak u rodni grad iskoristio da mladima prenese svoje bogato iskustvo.

„Kata je srž karatea, ona ne donosi samo tehniku već i vrijednosti poput discipline, upornosti i samopouzdanja. Važno je da se karate izučava i kroz naučni pristup jer funkcionalni pokret i trening imaju veliku ulogu u razvoju sportista. Karate nije samo sport, to je način života i oblikovanja ličnosti“, istakao je Porobić.

Glavni predavač bio je Amir Omerdić, majstor karatea crni pojas 3. dan, višestruki državni prvak i bivši reprezentativac BiH. On je naglasio da je stalno usavršavanje i povezivanje sportskih klubova s akademskom zajednicom ključni korak za dalji razvoj karatea u Bosni i Hercegovini.

Organizatori su zahvalili dekanu Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, prof. dr. Edinu Užičaninu, na podršci projektu.

„Fakultet za sport uvijek će biti uz inicijative koje promovišu zdrav način života i akademsko-sportsku saradnju. Karate je disciplina koja razvija tijelo i duh, a ovakvi seminari su najbolja prilika da mladi sportisti naprave iskorak naprijed“, poručio je Užičanin.

Ovim seminarom Tuzla je još jednom potvrdila svoju dugu karate tradiciju i pokazala da nova generacija karatista raste na zdravim temeljima discipline, znanja i sportskog duha.