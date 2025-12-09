Seminar „Poslovna žena“ 10. decembra u Tuzli

Seminar „Poslovna žena“ 10. decembra u Tuzli

Kantonalna privredna komora Tuzla organizuje jednodnevni seminar pod nazivom „Poslovna žena – Lična efektivnost i emocionalna inteligencija“, koji će biti održan u srijedu, 10. decembra, od 10:00 sati u velikoj sali Komore na Trgu slobode u Tuzli. Seminar je namijenjen ženama koje žele unaprijediti svoje poslovne vještine, ojačati ličnu efikasnost i razvijati emocionalnu inteligenciju kao ključni alat za profesionalni uspjeh.

Iz Komore ističu da su hrabrost, inovativnost i spremnost na izlazak iz zone sigurnosti temelj napretka žene u poslovnom svijetu, dok se kao jedan od najvećih izazova preduzetnica izdvaja pronalaženje ravnoteže između poslovnih i privatnih obaveza, ali i suočavanje sa stereotipima koji prate savremeno radno okruženje. Cilj radionice je osnažiti učesnice kroz neformalnu edukaciju, razvoj samopouzdanja, motivacije i vještina upravljanja emocijama, te podstaći njihovo aktivnije uključivanje u poslovne tokove.

Seminar će voditi ICC/EAB stručni tim – internacionalni certificirani treneri sa više od 25 godina iskustva u oblastima korporativnog upravljanja, ljudskih resursa, komunikacija, prodajnih tehnika i razvoja profesionalnih kompetencija. Dodatnu vrijednost donijet će i specijalni gosti iz oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća u evropskim privredama.

Program je koncipiran kroz dva edukativna bloka. U jutarnjem dijelu obrađivat će se teme ličnog PR-a, postavljanja ciljeva, organizacije, lične efektivnosti, komunikacije i stres menadžmenta, dok će popodnevni dio biti fokusiran na emocionalni menadžment, empatiju, donošenje odluka, različite psihološke pristupe i prepoznavanje znakova burnout-a. Predviđene su i diskusije te razmjena iskustava.

Učešće na seminaru je besplatno, a sve zainteresirane mogu se prijaviti putem e-mail adrese: [email protected]. Za dodatne informacije na raspolaganju je kontakt osoba Amila Omerović.

