Stefani Krešić dobila podršku za nastup na Mediteranskim igrama

Reprezentativka Bosne i Hercegovine i članica Karate kluba „DO“ Tuzla Stefani Krešić dobila je podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za nastup na predstojećim Mediteranskim igrama.

Tim povodom u Ministarstvu je upriličen prijem kojem su prisustvovali ministar Damir Gazdić i pomoćnica ministra Amela Mehmedović. Razgovarano je o pripremama za takmičenje, ostvarenim rezultatima i značaju podrške vrhunskim sportistima koji Bosnu i Hercegovinu predstavljaju na međunarodnoj sceni.

Ministarstvo će kroz sufinansiranje pomoći odlazak Stefani Krešić na Mediteranske igre, čime će biti olakšani troškovi nastupa na ovom velikom sportskom takmičenju.

Iz Karate kluba „DO“ Tuzla istakli su da ovakva podrška predstavlja važan podstrek sportistima i potvrdu da se njihov trud, rad i ostvareni rezultati prepoznaju.

Stefani Krešić će na Mediteranskim igrama predstavljati Bosnu i Hercegovinu, Tuzlanski kanton, Grad Tuzlu i Karate klub „DO“ Tuzla.