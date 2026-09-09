TK jača obrazovnu saradnju sa bošnjačkim vijećima iz Sandžaka i Crne Gore

Arnela Šiljković - Bojić

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović razgovarao je sa predstavnicima bošnjačkih vijeća iz Sandžaka i Crne Gore o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti obrazovanja.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Sandžaku Fuad Baćićanin, šef Kabineta Samer Jusović, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić i predsjednik Izvršnog odbora Vijeća u Crnoj Gori Mirsad Rastoder.

Razgovarano je o projektima i inicijativama od zajedničkog interesa, sa posebnim fokusom na obrazovanje i očuvanje obrazovnih i kulturnih veza.

Omerović je iskazao spremnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK za nastavak i intenziviranje saradnje sa predstavnicima bošnjačkih vijeća.

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