Škole u TK usklađuju posljednje pripreme za novu školsku godinu

Arnela Šiljković - Bojić
Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović održao je sastanke s direktorima osnovnih i srednjih škola s područja Tuzlanskog kantona, na kojima je razgovarano o pripremama za početak školske 2026/2027. godine.

Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Vesima Čičkušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić.

Razmotrena su pitanja važna za organizaciju i nesmetan početak nove školske godine, kao i obaveze koje škole trebaju ispuniti u okviru priprema.

Posebna pažnja posvećena je izazovima s kojima se škole suočavaju i načinima njihovog rješavanja, kako bi nastava u svim školama bila organizirana bez poteškoća.

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