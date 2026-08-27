Škole u TK usklađuju posljednje pripreme za novu školsku godinu

Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport pri Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Vesima Čičkušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić.

Razmotrena su pitanja važna za organizaciju i nesmetan početak nove školske godine, kao i obaveze koje škole trebaju ispuniti u okviru priprema.

Posebna pažnja posvećena je izazovima s kojima se škole suočavaju i načinima njihovog rješavanja, kako bi nastava u svim školama bila organizirana bez poteškoća.