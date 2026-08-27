Obnova pet škola u TK u završnici pred početak nove školske godine

U pet škola na području Tuzlanskog kantona trenutno se istovremeno izvode značajni unutrašnji i vanjski građevinski radovi, koji obuhvataju postavljanje novih fasada, keramike, uređenje unutrašnjih prostora i druge zahvate.

Radovi se finansiraju sredstvima njemačke KfW banke i Tuzlanskog kantona, a posebna pažnja trenutno je usmjerena na dinamiku izvođenja radova zbog skorog početka nove školske godine.

Sa direktorima škola u kojima se izvode radovi razgovarano je o tome kako građevinske aktivnosti uskladiti s početkom nastave, kako bi učenici i zaposlenici imali sigurne uslove za boravak i rad.

Nakon sastanka upućen je dopis Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, koje komunicira s nadzorom i izvođačima radova. Od nadležnih se očekuje da organizaciju i dinamiku radova prilagode početku školske godine, kako sigurnost učenika i zaposlenika ni u jednom trenutku ne bi bila ugrožena.

Projektom potpune obnove obuhvaćene su Osnovna škola „Centar“ Tuzla, Osnovna škola „Kalesija“ Kalesija, zajednički objekat Mješovite srednje saobraćajne škole Tuzla i Mješovite srednje mašinske škole Tuzla, Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla te Gimnazija „Meša Selimović“ Tuzla.

Nadležni kao prioritet ističu da nova školska godina počne na vrijeme, ali i da se nastava odvija u sigurnom i nesmetanom okruženju uprkos radovima koji još traju.