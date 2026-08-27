Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Šmrka i Magle za organizovani kriminal

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magle, koji se terete za organizovani kriminal, neovlašteni promet drogom i oružjem, pranje novca te druga krivična djela.

Optužnica je potvrđena 11. augusta 2026. godine, a Arnautović i Maglić se terete da su od decembra 2019. do kraja 2022. godine organizovali i rukovodili grupom za organizovani kriminal koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine, država Evropske unije i drugih zemalja.

Prema navodima optužnice, grupa je formirana radi sticanja protivpravne imovinske koristi kroz međunarodni promet kokaina i hašiša, neovlašteni promet oružjem i vojnom opremom, kao i druga krivična djela.

Tužilaštvo tvrdi da su članovi grupe međusobno dogovarali nabavku, prodaju, transport i posredovanje u međunarodnom prometu droge, a za komunikaciju su koristili posebno prilagođene mobilne telefone s instaliranom aplikacijom Sky ECC, namijenjenom za kriptiranu komunikaciju.

U optužnici se navodi i da su Arnautović i Maglić, radi očuvanja položaja unutar grupe, planirali i pripremali fizičko nasilje i iznude. Terete se i da su održavali veze s drugim kriminalnim grupama i klanovima u regionu i šire te svoj utjecaj koristili za pritisak na pojedince da koriste njihove usluge zaštite.

Prema potvrđenoj optužnici, grupa je u navedenom periodu prometovala najmanje 5,5 kilograma kokaina, najmanje 10 kilograma hašiša i najmanje šest komada vatrenog oružja.

Na taj način, prema tvrdnjama Tužilaštva, pribavljena je protivpravna imovinska korist od najmanje 438.105 KM.

Novac za koji se sumnja da potiče iz kriminalnih aktivnosti, kao i druga imovinska korist čiji iznos nije precizno utvrđen, navodno je ubacivan u legalne novčane tokove kupovinom nekretnina, renoviranjem i izgradnjom stambenih objekata, nabavkom vozila i drugih vrijednih stvari.

Imovina je, prema optužnici, kupovana i registrovana kako na optužene, tako i na druge pripadnike grupe i treće osobe.

Arnautović i Maglić terete se za organizovani kriminal u vezi s neovlaštenim prometom opojnim drogama, neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom, pranjem novca i teškom tjelesnom povredom.