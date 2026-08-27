Uhapšen Admir Arnautović “Šmrk”

U akciji „Catering“, koju od jutros na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona provode policijske agencije, uhapšeni su Admir Arnautović Šmrk, Anel Sejfović Pele i Mithat Asotić, direktor privatne zdravstvene ustanove „Medical Centar“ i profesor Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku, objavio je portal Istraga.ba.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, u saradnji s Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine, započeli su jutros operativno-taktičku akciju kodnog naziva „Catering“.

Aktivnosti se provode na području više općina u Kantonu Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, dok se u saradnji s MUP-om Srednjobosanskog kantona pretresi obavljaju i na području tog kantona.

Prema informacijama koje je objavio portal Istraga.ba, među uhapšenima je i Mithat Asotić, direktor privatne zdravstvene ustanove „Medical Centar“ i profesor Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta u Travniku.

Isti izvor navodi da istražitelji Asotića dovode u vezu s grupom Admira Arnautovića Šmrka te da je uhapšen zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela ucjene. Zvanični detalji o njegovoj ulozi u predmetu za sada nisu saopćeni.

U okviru iste akcije uhapšeni su Admir Arnautović Šmrk i Anel Sejfović Pele.

Arnautović se nalazi i među optuženima u predmetu Tužilaštva Bosne i Hercegovine. Protiv njega i Adnana Maglića Magle 12. augusta ove godine podignuta je optužnica zbog sumnje da su od 2019. do 2022. godine, zajedno s drugim osobama u BiH i zemljama Evropske unije, učestvovali u planiranju, pripremi i neovlaštenom međunarodnom prometu opojnim drogama, kao i prometu oružjem i vojnom opremom.

Optužnicom su, između ostalog, obuhvaćene sumnje u organizovano međunarodno krijumčarenje kokaina i hašiša. Arnautović i Maglić terete se i da su planirali nanošenje teških tjelesnih povreda pjevačici Senidah.

Prema navodima Tužilaštva BiH, novac za koji se sumnja da je pribavljen nezakonitim aktivnostima korišten je za kupovinu nekretnina, vozila i druge imovine, koja je registrovana na optužene ili njima bliske osobe.

Arnautović i Maglić ranije su pravosnažno osuđivani zbog međunarodnog prometa opojnim drogama, po optužnici Tužilaštva BiH iz 2013. godine. Arnautović je tokom 2022. i 2023. godine proveo devet mjeseci u pritvoru u okviru istrage Tužilaštva BiH, nakon čega su mu bile određene mjere zabrane.

Više informacija o akciji „Catering“, kao i krivičnim djelima koja se osobama obuhvaćenim akcijom stavljaju na teret, očekuje se nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija.

Istraga.ba