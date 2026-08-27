Austrija od nove školske godine zabranjuje hidžab djevojčicama mlađim od 14 godina

Austrija od 1. septembra uvodi zabranu nošenja muslimanske marame u školama za djevojčice mlađe od 14 godina, a za roditelje koji budu uporno kršili nova pravila predviđene su novčane kazne od 150 do 800 eura.

Nova pravila primjenjivat će se i u javnim i u privatnim školama. U Beču, Donjoj Austriji i Gradišću nastava u novoj školskoj godini počinje 7. septembra.

Austrijska vlada procjenjuje da bi zabrana mogla obuhvatiti oko 12.000 djevojčica mlađih od 14 godina, iako za sada ne postoje precizni zvanični podaci o tome koliko učenica u toj dobnoj grupi nosi maramu.

Ministrica za integraciju Claudia Bauer poručila je da cilj zakona nije kažnjavanje djevojčica, nego zaštita njihovog prava da odrastaju bez pritiska i prisile. Vlada zabranu obrazlaže potrebom da se dodatno zaštite prava djevojčica i spriječi eventualni vjerski pritisak.

Kazne roditeljima neće biti izricane odmah nakon prvog kršenja. Ukoliko učenica mlađa od 14 godina dođe u školu s maramom, nastavnik je prvo treba upozoriti i zatražiti da je skine. Ako učenica to učini, slučaj se time završava.

U slučaju odbijanja, slučaj se prijavljuje rukovodstvu škole, nakon čega slijedi razgovor s učenicom i roditeljima. Kod ponovljenih kršenja uključuje se školska uprava, a ukoliko zabrana i dalje ne bude poštovana, mogu biti uključene i službe nadležne za djecu i mlade.

Tek nakon ponovljenih prekršaja roditeljima može biti izrečena novčana kazna od 150 do 800 eura. Ako kaznu nije moguće naplatiti, zakon predviđa i mogućnost zamjenske kazne zatvora do dvije sedmice.

Zabrana se odnosi na pokrivala za glavu koja se, prema formulaciji zakona, nose prema islamskoj tradiciji. Pravilo se neće primjenjivati tokom nastave i školskih aktivnosti koje se odvijaju izvan školskih objekata, kao ni na obrazovanje kod kuće.

Usvajanje zakona izazvalo je brojne političke i društvene reakcije. Islamska vjerska zajednica u Austriji i dio organizacija za zaštitu ljudskih prava smatraju da nova mjera diskriminira muslimanske djevojčice i ograničava slobodu vjeroispovijesti.

Pravni stručnjaci koji su analizirali novi propis upozorili su da bi se moglo postaviti pitanje njegove usklađenosti s principom jednakosti i vjerske neutralnosti države. Islamska vjerska zajednica najavila je da će zakon osporavati pred Ustavnim sudom.

Prvi zahtjevi već su bili upućeni austrijskom Ustavnom sudu, ali su u julu odbačeni kao preuranjeni jer zabrana još nije počela da se primjenjuje. Sud se tada nije izjašnjavao o tome da li je zakon u skladu s Ustavom, pa se nakon njegovog stupanja na snagu očekuju novi pravni postupci.

Austrija je sličnu zabranu pokušala uvesti i ranije. Ustavni sud je 2020. godine ukinuo zakon kojim je bilo zabranjeno nošenje muslimanske marame u osnovnim školama, uz obrazloženje da je takav propis bio suprotan principu jednakosti jer je posebno pogađao jednu grupu učenica.

Novi zakon austrijski parlament usvojio je u decembru prošle godine velikom većinom. Protiv su glasali Zeleni, koji su upozoravali da bi i ova verzija zakona mogla završiti pred Ustavnim sudom.