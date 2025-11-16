BiH u utorak protiv Austrije bez tri važna igrača

Za odlučujući meč kvalifikacija protiv Austrije, koji se igra u utorak u 20:45 sati u Beču, selektor Sergej Barbarez neće moći računati na trojicu reprezentativaca. Nikola Katić, Amar Dedić i Dženis Burnić suspendovani su zbog žutih kartona koje su dobili u susretu s Rumunijom.

S druge strane, u ekipu se vraćaju Nihad Mujakić i Ivan Šunjić, koji su prethodni meč propustili iz istog razloga. Prema dostupnim informacijama, Barbarezu će na raspolaganju biti i Emir Karić, nakon što je Nogometni savez Austrije potvrdio da on nije nastupao za njihovu A selekciju, čime su otklonjene administrativne prepreke za njegov nastup.

Austrija i BiH odigraće ključni duel za plasman na Svjetsko prvenstvo u terminu od 20:45 sati.