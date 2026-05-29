Zmajevi večeras protiv Sjeverne Makedonije pred punim Koševom

Zmajevi večeras na stadionu “Asim Ferhatović Hase” u Sarajevu igraju prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije.

Bit će to prvi meč nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u pripremnom periodu uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Druga provjera bh. tim očekuje naredne sedmice, kada će u St. Louisu odmjeriti snage sa selekcijom Paname.

Selektor Sergej Barbarez i njegov stručni štab imat će priliku da kroz kvalitetnu utakmicu provjere trenutno stanje reprezentativaca, ali i isprobaju određene taktičke zamisli. Barbarez ima manjih problema s povredama, s obzirom na to da je od ranije povrijeđen Haris Tabaković, dok se prije nekoliko dana povrijedio i Ivan Šunjić.

Prema najavama, stručni štab planira svim igračima dati po jedno poluvrijeme, kako bi se ravnomjerno rasporedila minutaža i sačuvala svježina ekipe.

“Ideja stručnog štaba je da svi igrači dobiju po jedno poluvrijeme kako bi se neki odmorili, ali se utakmica shvata maksimalno ozbiljno. Ekipa će u jednom poluvremenu isprobati igru s novom formacijom i igrati nešto riskantnije, dok protiv Paname u generalnoj probi takvih rizika neće biti”, rekao je Barbarez.

Večerašnji susret u glavnom gradu Bosne i Hercegovine počinje u 20:30 sati. Očekuje se odlična atmosfera, jer su ulaznice za meč u potpunosti rasprodane. Najveći bh. stadion primit će oko 30.000 gledalaca, a za sve koji neće biti na tribinama osiguran je direktan televizijski prijenos na kanalu BHRT 1.

Zmajevi će, prema rasporedu, na Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B, zajedno sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara. Sve utakmice grupne faze bh. reprezentacija igrat će u večernjem terminu, od 21:00 sat po našem vremenu.

Prvi meč na Svjetskom prvenstvu Bosna i Hercegovina igrat će protiv Kanade 12. juna u Torontu. Nakon toga slijedi duel sa Švicarskom u Inglewoodu, dok je utakmica protiv Katara planirana u Seattleu.