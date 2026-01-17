Ako putujete u Austriju, ovo nikako ne smijete zaboraviti

Vozače koji se ove godine nađu na austrijskim autoputevima bez važeće vinjete očekuje neugodno iznenađenje. Kazne za vožnju bez plaćene cestarine značajno su povećane. Za lična vozila do 3,5 tone nova kazna iznosi 200 eura, dok je ranije bila 120 eura. Ni motociklisti nisu pošteđeni. Oni bez vinjete plaćaju 100 eura. Više kazne plaćaju i vozači autobusa i teških vozila.

Ako se kazna ne plati odmah ili se odbije njeno plaćanje, iznos se dodatno povećava za 300 eura, a u najtežim slučajevima ukupni trošak može dostići i 3000 eura.

S druge strane, cijene vinjeta ostaju znatno povoljnije od kazni. Za automobile jednodnevna vinjeta košta 9,60 eura, desetodnevna 12,80 eura, a godišnja 106,80 eura. Motociklisti plaćaju od 3,80 eura za dnevnu vinjetu do 42,70 eura za godišnju, dok desetodnevna vinjeta iznosi 5,10 eura.

Vinjete se mogu kupiti kod austrijskog operatera autoputeva Asfinaga, bilo u klasičnom obliku za lijepljenje na vjetrobransko staklo, ili kao digitalna vinjeta putem interneta. Poruka za vozače je jasna: Nekoliko eura za vinjetu daleko je manji trošak od kazne koja slijedi bez nje.