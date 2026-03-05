Krenulo masovno vraćanje bh. vozača sa granice sa Hrvatskom

Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim poremećajem u međunarodnom drumskom transportu, nakon što je sa graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji vraćen veliki broj teretnih vozila iz naše zemlje.

Prema informacijama iz sektora transporta, sa granice je jutros vraćeno više od stotinu kamiona, dok je oko 2.000 tona robe ostalo u transportu bez mogućnosti da bude isporučeno na tržište Evropske unije.

Najveći dio međunarodnog robnog saobraćaja Bosne i Hercegovine odvija se preko graničnih prijelaza na sjeveru zemlje uz rijeku Savu, koji predstavljaju ključne izlazne pravce za domaću privredu prema tržištu EU. Upravo na tim pravcima zabilježeni su zastoji i vraćanje vozila.

Prema dostupnim informacijama, vraćanje bh. vozača sa granice počelo je jučer, a za sada nije zvanično potvrđeno zbog čega dolazi do takvih postupanja. Nema potvrde da je situacija povezana s primjenom novog evropskog sistema ulaska i izlaska (EES).

Istovremeno se navodi da na pravcima transporta koji vode preko Srbije nisu zabilježeni isti problemi, te da je na tim rutama zadržan redovan tok robnog prometa prema Evropskoj uniji.

Predstavnici transportnog sektora upozoravaju da bi, ukoliko se situacija hitno ne riješi i ne pokrenu razgovori s institucijama Evropske unije i susjednih država, moglo doći do ozbiljnog ugrožavanja uvoza i izvoza robe iz Bosne i Hercegovine, kao i do poremećaja u lancima snabdijevanja.

Ističe se da svaki sat zastoja donosi dodatne gubitke za transportne kompanije, privredu i radnike koji zavise od međunarodnog robnog saobraćaja.