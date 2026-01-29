EU strategija donosi pomak za vozače iz BiH: Kamiondžije prvi put prepoznate kao posebna kategorija

EU ovime pristupa dugogodišnjem problemu statusa vozača kamiona odnosno njihovom boravku.

Evropska komisija je po prvi put usvojila viznu strategiju kojom se vozači kamiona prepoznaju kao posebna kategorija, što predstavlja važan početni korak ka rješavanju dugogodišnjeg problema s kojim se suočavaju i vozači iz Bosne i Hercegovine, jer im važeća pravila ne dopuštaju boravak u šengenskom prostoru duži od 90 dana.

Ovu odluku pozdravio je šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca, ističući da je cilj strategije jačanje sigurnosti, uključujući strožiji nadzor bezviznih režima, ali i podsticanje prosperiteta i konkurentnosti kroz jednostavnije, brže i predvidljivije zakonito putovanje.

Kako je naveo, EU i države članice planiraju saradnju s partnerskim zemljama kako bi se pronašla praktična rješenja za smanjenje administrativnih prepreka za profesionalce čiji posao zavisi od mobilnosti širom Evrope. Također se razmatra mogućnost donošenja novog zakonodavstva na nivou EU, koje bi podrazumijevalo poseban set pravila za produženi kratkoročni boravak, što je posebno značajno za profesionalne vozače iz BiH i zemalja Zapadnog Balkana, ali i za druge kategorije poput muzičara na turnejama ili sportista.

Iz Evropske komisije su poručili da strategija predstavlja okvir vizne politike usmjeren na dugoročne interese Unije, s ciljem bolje pripremljenosti za sve izraženiju mobilnost ljudi, ali i izazove koje donose regionalna nestabilnost i geopolitička konkurencija.

Naglašeno je da strategija ima četiri osnovna cilja, sigurniju Evropu, jačanje prosperiteta i konkurentnosti, povećanje globalnog utjecaja te unapređenje strateških interesa, vrijednosti i ugleda Evropske unije.

Dokument predviđa i nove mjere kojima bi se podržala globalna konkurentnost EU, olakšalo privlačenje i zadržavanje talenata te unaprijedila dostupnost, brzina i predvidljivost zakonitih putovanja za turiste i poslovne ljude.