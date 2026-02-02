Status vozača prioritet, Forto traži hitne mjere Evropske unije

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto održao je danas sastanak s ambasadorom Evropske unije u BiH Luigijem Sorecom, a u fokusu razgovora bili su problemi profesionalnih vozača u vezi s boravkom i radom na području Evropske unije, kao i nastavak evropskih integracija BiH.

Forto je tokom susreta istakao da pitanje statusa profesionalnih vozača zahtijeva hitno rješavanje zbog direktnih posljedica koje važeća pravila imaju na transportni sektor, lance snabdijevanja i ekonomiju Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana. Naglasio je da očekuje da će ova tema, nakon što je uvrštena u strateške dokumente EU, biti pretočena u konkretne mjere.

Prema njegovim riječima, usvajanje nove vizne strategije Evropske unije predstavlja važan signal, ali da su sada potrebni operativni potezi na bilateralnom i evropskom nivou, jer prijevoznici više ne mogu čekati rješenja.

Ministar je podsjetio da je Bosna i Hercegovina već pokrenula inicijativu prema Hrvatskoj radi rješavanja ovog pitanja, uz ocjenu da se najbrži pomaci mogu postići kroz direktne dogovore uz podršku institucija EU.

Na sastanku je bilo riječi i o reformskim obavezama u okviru Plana rasta i Reformske agende, pri čemu je naglašena potreba da Vijeće ministara BiH okonča preostale institucionalne procedure kako bi sredstva iz Plana rasta postala dostupna za korištenje. Forto je upozorio da sredstva stoje zbog proceduralnih zastoja, čije posljedice snose građani.