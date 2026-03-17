Forto danas u Sarajevu predvodi sastanak o boravku profesionalnih vozača u Šengen zoni

Nedžida Sprečaković
Forto inicirao rješenje za evidenciju profesionalnih vozača u šengenskom prostoru
Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto danas će u Sarajevu predvoditi prvi sastanak Radne grupe formirane radi koordinacije aktivnosti u vezi s pitanjem boravka profesionalnih vozača u Šengen zoni. U radu ove grupe učestvuju predstavnici Vijeća ministara BiH, Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore Federacije BiH, Privredne komore RS i Konzorcija „Logistika“.

Kako je najavljeno iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH, zadatak Radne grupe je usklađivanje aktivnosti s predstavnicima prijevoznika, vođenje multilateralnih i bilateralnih sastanaka radi rješavanja ovog pitanja, ali i otvaranje drugih tema važnih za sektor transporta koje budu delegirane tokom njenog rada.

Podsjećamo, profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine ranije su najavili blokadu svih graničnih prijelaza 23. marta, nezadovoljni uslovima rada i načinom na koji zemlje Evropske unije tretiraju pitanje njihovog boravka u Schengen prostoru. Iz sektora prijevoza poručeno je da očekuju konkretna rješenja, a u suprotnom su najavili nastavak protesta.

