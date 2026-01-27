Forto inicirao rješenje za evidenciju profesionalnih vozača u šengenskom prostoru

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto uputio je zvaničnu inicijativu potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske Oleg Butković, s ciljem pronalaženja rješenja za evidentiranje profesionalnih vozača u šengenskom prostoru.

Inicijativa je uslijedila nakon sastanka predstavnika Ministarstvo komunikacija i prometa BiH i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, koji je prošle sedmice održan u Zagrebu, a odnosi se na ciljano i proporcionalno prilagođavanje primjene sistema Entry/Exit System (EES) za profesionalne vozače u međunarodnom cestovnom prijevozu.

Predloženo rješenje, kako je navedeno, ne podrazumijeva ukidanje pravila boravka 90/180 dana niti trajna izuzeća, već privremeni operativni model koji bi bio namijenjen isključivo licenciranim profesionalnim vozačima čiji je boravak u Evropskoj uniji vezan isključivo za obavljanje posla.

„Predložili smo pilot-rješenje prema kojem bi se ulasci i izlasci i dalje evidentirali, ali bi se dio radnih ulazaka profesionalnih vozača privremeno izuzeo iz kvote 90/180 dana, bez stvaranja bilo kakvog sigurnosnog rizika“, poručio je ministar Forto.

Kako je pojašnjeno, ovakvim pristupom zadržala bi se puna kontrola i sigurnost granica, dok bi se istovremeno spriječile nesrazmjerne posljedice po prometni sektor i lance snabdijevanja.

„Ovim bi prijevoznici dobili približno 30 dodatnih dana, što bi bilo dovoljno za stabilno funkcioniranje prometnog sektora“, dodao je Forto.

Model bi bio strogo vremenski ograničen, jasno definiran i podložan stalnom nadzoru, uz mogućnost njegovog trenutnog ukidanja ukoliko bi se za tim ukazala potreba.

Ministar Forto je naglasio da se ovim prijedlogom radi o operativnom prilagođavanju postojećeg sistema, a ne o izmjeni materijalnog prava, te da je za njegovu eventualnu primjenu neophodna koordinacija i uključivanje drugih nadležnih institucija Bosne i Hercegovine, posebno Ministarstvo sigurnosti BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.