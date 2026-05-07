Forto: Hrvatska priprema olakšice za vozače iz BiH

Evropska unija neće mijenjati pravilo prema kojem državljani BiH u Schengen zoni mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana, zbog čega će se rješenje za vozače u međunarodnom transportu tražiti kroz bilateralne dogovore sa državama članicama.

Hrvatska, prema najavama, razmatra izmjene Zakona o strancima koje bi vozačima iz Bosne i Hercegovine mogle olakšati dobijanje radnih viza i boravišnih dozvola. To bi se posebno odnosilo na vozače koji rade u međunarodnom transportu i sarađuju s kompanijama iz Hrvatske.

O ovoj temi razgovarano je na sastanku Radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi s boravkom vozača u Schengen zoni, održanom u Sarajevu. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto rekao je da je u razgovorima predsjedavajuće Vijeća ministara BiH Borjane Krišto i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića otvorena mogućnost uvođenja posebnog viznog režima za vozače.

Prema Fortinim riječima, zakon je u proceduri u Vladi Hrvatske, ali detalji o načinu njegove primjene još nisu poznati. Jedan od zaključaka sastanka je i zahtjev za zvaničan sastanak s Vladom Hrvatske, kako bi se dodatno razgovaralo o mogućim rješenjima.

Predstavnik Konzorcija „Logistika“ Zijad Šarić izjavio je da Brisel neće mijenjati postojeće pravilo boravka od 90 dana u periodu od 180 dana. Zbog toga, kako je rekao, preostaje mogućnost da se problem rješava bilateralno, između BiH i pojedinačnih država članica EU, među kojima su Hrvatska, Slovenija, Mađarska, Njemačka i Austrija.

Razmatra se i mogućnost lakšeg izdavanja radnih viza za vozače teretnih vozila, uključujući i jednogodišnje vize koje bi ih izuzele od postojećih ograničenja boravka.

Na sastanku je bilo riječi i o problemima u carinskim procedurama, posebno o nedostatku službenika u Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Forto je najavio inicijativu prema Vijeću ministara BiH za popunjavanje radnih mjesta u ovoj instituciji.

Šarić je upozorio i na zastoje na graničnim prelazima, posebno u Gradišci, ističući da je potrebno hitno reagovati kako bi se smanjile gužve i olakšao rad transportnih kompanija.

Ograničenje boravka u EU već duže vrijeme predstavlja jedan od najvećih problema za vozače iz BiH i regiona, jer direktno utiče na rad transportnih firmi i njihovu konkurentnost na evropskom tržištu. Zbog ovog pitanja vozači su ranije organizovali proteste i blokade graničnih prelaza.