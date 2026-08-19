Trik za sočno pečenje: Jednostavan premaz i nekoliko koraka koji prave razliku

Za sočno pečenje nije dovoljan samo kvalitetan komad mesa. Na krajnji rezultat utiču temperatura, vrijeme pripreme, marinada, ali i nekoliko detalja koji mogu odlučiti hoće li meso ostati mekano i sočno ili će se tokom pečenja isušiti.

Jedan od jednostavnijih trikova jeste premaz koji se može napraviti od sastojaka koje većina domaćinstava već ima u kuhinji.

Za oko kilogram mesa dovoljno je pomiješati 100 mililitara mineralne vode, jednu do dvije kašike jabukovog sirćeta, dvije kašike ulja, kašičicu soli i malo bibera. Prema ukusu mogu se dodati i bijeli luk, mljevena paprika ili ruzmarin.

Meso je potrebno dobro premazati sa svih strana i ostaviti nekoliko sati u frižideru. Još bolji rezultat može se postići ako meso u marinadi odstoji tokom noći.

Mineralna voda pomaže da meso zadrži više vlage, dok manja količina jabukovog sirćeta daje blagu kiselost. Sa sirćetom ipak ne treba pretjerivati jer prevelika količina može uticati i na okus i na teksturu mesa.

Temperatura pečenja može biti presudna

Čak ni dobra marinada neće dati željeni rezultat ako se meso priprema prebrzo i na previsokoj temperaturi. Veće komade bolje je peći nešto sporije, na temperaturi od približno 160 do 170 stepeni.

Tokom prvog dijela pripreme posudu je moguće prekriti poklopcem ili aluminijskom folijom kako bi se zadržala vlaga. Pred završetak pečenja meso treba otkriti, a temperatura se po potrebi može malo povećati kako bi se dobila zapečena površina.

Ako se uz meso pripremaju krompir ili drugo povrće, važno je ostaviti dovoljno prostora u posudi. Pretrpana posuda može otežati ravnomjerno pečenje.

Ne režite meso čim ga izvadite iz rerne

Jedna od najčešćih grešaka pravi se tek kada je pečenje završeno.

Meso nakon vađenja iz rerne ne bi trebalo odmah rezati. Poželjno je ostaviti ga da odmori između 15 i 20 minuta.

Tokom tog vremena sokovi se ravnomjernije raspoređuju unutar mesa, pa ih prilikom rezanja manje završava na dasci. Upravo ovaj korak može biti važan za sočno pečenje i mekšu unutrašnjost.

Kako dobiti zlatnu i hrskavu koricu?

Za izraženiju koricu meso posljednjih 15 do 20 minuta treba peći otkriveno. Površina se može povremeno premazati manjom količinom ulja ili sokom koji se tokom pripreme nakupio na dnu posude.

Važno je i izbjegavati često otvaranje rerne. Svakim otvaranjem temperatura naglo pada, zbog čega se vrijeme pripreme produžava, a meso se ne peče ravnomjerno.

Kombinacija jednostavne marinade, umjerene temperature i odmora nakon vađenja iz rerne može značajno pomoći da sočno pečenje dobije mekanu unutrašnjost i lijepo zapečenu koricu.