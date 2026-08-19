Bećirović se oprostio od britanskog ambasadora Reillyja: UK ostaje važan partner BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović primio je u oproštajnu posjetu ambasadora Ujedinjenog Kraljevstva u BiH Juliana Reillyja, kojem je zahvalio na saradnji i angažmanu tokom četverogodišnjeg diplomatskog mandata.

Bećirović je istakao da je tokom Reillyjevog mandata dodatno unaprijeđena saradnja Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, uz intenzivnije kontakte i posjete na visokom nivou.

Kako je naveo, saradnja je posebno ojačana u oblastima odbrane, sigurnosti i ekonomije, ali i u drugim područjima od zajedničkog interesa.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH naglasio je da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje jedan od najvažnijih međunarodnih partnera Bosne i Hercegovine.

Posebno je zahvalio na podršci evropskom i evroatlantskom putu BiH, kao i na angažmanu Ujedinjenog Kraljevstva u očuvanju mira, stabilnosti i ustavnog poretka zemlje.

Bećirović je izdvojio i konkretne rezultate saradnje dvije države, među kojima su podrška Oružanim snagama BiH, britanske investicije te rast broja turista iz Ujedinjenog Kraljevstva koji posjećuju Bosnu i Hercegovinu.

Ambasadoru Reillyju poželio je uspjeh u nastavku profesionalne karijere i privatnom životu.

Reilly je zahvalio Bećiroviću na saradnji i otvorenom dijalogu tokom mandata, izrazivši uvjerenje da će odnosi Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva nastaviti da se razvijaju i u narednom periodu.