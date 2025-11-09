Britanska ambasada odala počast vojnicima poginulim u Bosni i Hercegovini

Povodom obilježavanja Dana sjećanja, britanska ambasada u Sarajevu objavila je da se danas odaje počast svim pripadnicima oružanih snaga koji su izgubili živote služeći za zaštitu drugih.

„Danas, na nedjelju sjećanja, odajemo počast hrabrosti i požrtvovanosti onih koji su dali svoje živote služeći za zaštitu drugih, uključujući 59 britanskih vojnika koji su dali svoje živote u Bosni i Hercegovini“, navedeno je u objavi ambasade.

Dan sjećanja obilježava se širom svijeta u znak zahvalnosti vojnicima poginulim u ratovima i mirovnim misijama, a simbol obilježavanja je crveni mak koji predstavlja sjećanje, poštovanje i nadu.