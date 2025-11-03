Nikšić i Reilly o jačanju saradnje, s fokusom na energetiku i infrastrukturu

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je danas u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu sa ambasadorom Velike Britanije u BiH Julianom Reillyem o mogućnostima unapređenja saradnje s fokusom na energetski sektor i putnu infrastrukturu, kao i o evropskom putu naše zemlje.

Premijer Nikšić zahvalio je britanskom ambasadoru na dosljednoj podršci i predanom radu kojim je postignut napredak u našoj zemlji.

Kada je riječ o energetskom sektoru, sagovornici su razmijenili informacije o procesu pravedne tranzicije u Federaciji BiH, u kojem Velika Britanija ima veliko iskustvo.

Također, istaknut je značaj realizacije projekta Južne interkonekcije za enegetski sektor Federacije BiH, te potreba za postizanjem dogovora i zajedničkim djelovanjem relevantnih aktera na uspostavi ove važne gasne veze.

Na sastanku je ambasador Reilly iskazao podršku za nastavak izgradnje putne infrastrukture u Federaciji BiH. U tom kontektu, naglašeno je opredjeljenje Vlade Federacije BiH za nastavak infrastrukturnih projekata kojim se doprinosi cestovnoj povezanosti kako Federacije BiH, tako i regiona, a što je značajan preduslov za jačanje ekonomske saradnje i razvoja.

Razgovarano je i o mogućnostima saradnje sa Izvozno-kreditnom agencijom Velike Britanije u cestovnom i željezničkom sektoru, te je planiran i sastanak na kojem će se razgovarati o potencijalnim modelima finansiranja infrastrukturnih projekata.

Federalni premijer informirao je britanskog ambasadora o aktuelnim reformskim aktivnostima Vlade Federacije BiH, s ciljem stvaranja preduslova za poboljšanje standarda građana i rasterećenje privrede, a poseban naglasak stavljen je na regulativu iz oblasti online fiskalizacije i posredovanja u zapošljavanju.

Tokom sastanka razgovarano je i o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te istaknut značaj zajedničkog provođenja reformi na putu evropskih integracija i ekonomskog napretka naše zemlje.

Sagovornici su dosadašnju saradnju ocjenili veoma dobrom, te iskazali obostrani interes za njeno unapređenje u svim segmentima koji mogu doprinijeti razvoju naše zemlje, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.