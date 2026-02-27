Bećirović i britanski ambasador traže hitno rješenje za finansijsku krizu BHRT-a

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je s ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) u Bosni i Hercegovini Julianom Reillyjem.

Tokom razgovora, Bećirović i ambasador Reilly pozvali su sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine da hitno reaguju s ciljem rješavanja teške finansijske situacije Javnog radio – televizijskog servisa Bosne i Hercegovine. Bećirović je istakao da je važno hitno osigurati dosljedno provođenje Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu raspodjele naplaćene RTV takse u skladu sa Zakonom.

Bećirović je izrazio zahvalnost UK na kontinuiranoj, principijelnoj i snažnoj podršci nezavisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, naglasivši da je takva podrška od posebnog značaja u vremenu izraženih političkih i sigurnosnih izazova. Istakao je da saradnja s UK predstavlja važan oslonac u jačanju sigurnosti, otpornosti institucija i ukupne stabilnosti Bosne i Hercegovine. Posebno je naglasio značaj britanske podrške reformskim procesima, razvoju Oružanih snaga BiH, te jačanju kapaciteta u oblasti sigurnosti i odbrane.

Ambasador Reilly je potvrdio snažnu i trajnu posvećenost UK nezavisnoj, suverenoj i multietničkoj Bosni i Hercegovini, naglasivši da UK ostaje pouzdan partner Bosni i Hercegovini u jačanju stabilnosti i daljem napretku na njenom evroatlantskom putu.

Bećirović je istakao važnost nastavka britanskog angažmana u Bosni i Hercegovini, uz ocjenu da je podrška UK posebno važna za nastavak procesa evroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine.

Član Predsjedništva BiH ukazao je i na važnost daljnjeg unapređenja bilateralne saradnje u oblasti ekonomije, investicija i poslovnog povezivanja, uključujući potencijale za jaču saradnju u infrastrukturnim projektima, kao i na značaj doprinosa bosanskohercegovačke dijaspore u UK razvoju odnosa dvije države.